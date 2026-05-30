Jules Gounon mit Mercedes-AMG-Bestzeit im ersten Training in Monza

Mercedes-AMG-Bestzeit in Monza! Jules Gounon fuhr im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Fahrzeug in letzter Sekunde die Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Gounon umrundete den Kurs in 1:46.081 Minuten.

Werbung

Werbung

Dennis Lind fuhr in der Steller Motorsport Corvette auf den zweiten Rang. Dem Dänen fehlten 0,028 Sekunden auf die Bestzeit.

Den dritten Rang belegte der Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R.

Nach 10 Minuten kam es zur ersten Unterbrechung, nachdem Rolf Ineichen im JMW Ferrari 296 GT3 sich in der Ascari-Schikane ins Kiesbett drehte.

Werbung

Werbung

Nach rund 40 Minuten wurde eine Full Course Yellow ausgerufen, da Joseph Loake im Gerage 59 McLaren in der ersten Schikane ausrollte, da sich nach dem Boxenstopp ein Rad löste. Während der Neutralisierung rollte Bastian Buus im Lionspeed GP Porsche in der zweiten Schikane aus, auch am Porsche hatte sich ein Rad gelöst.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Weiterlesen

Zur Reinigung der Strecke wurde nach einer Stunde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen, da viel Kies auf der Strecke war und es so zu einigen Ausrutschern kam.

Direkt nach dem Restart kam es zu einer weiteren Neutralisierung, nachdem Matias Zagazeta im AF Corse Ferrari am Ausgang der ersten Lesmo-Kurve mit technischen Problemen ausgerollt ist.

Ergebnis GT World Challenge Europe Monza Training 1 (Top 10):

Daniel Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Antoine Doquin/Dennis Lind/Mikkel Mac - Steller Motorsport - Corvette Z06 GT3.R Alexey Nesov/Aliaksandr Malykin/Max Hofer - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R Maxime Martin/Maximilian Götz/Fabian Schiller - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Henrique Chaves/Christian Krognes/Jamie Day - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3 Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca - AF Corse - Ferrari 296 GT3 Riccardo Pera/Antares Au/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Rocco Mazzola/Sebastian Ogaard/Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

Werbung