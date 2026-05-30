Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Alex Lowes (Bimota) nach Platz 4: «Rückstand ist schwer zu akzeptieren»

Im ersten Superbike-Lauf in Aragón kreuzte Alex Lowes als undankbarer Vierter die Ziellinie. Der Bimota-Pilot kann es kaum fassen, welchen Rückstand er auf die Top-3 hatte.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes quetschte seine Bimota aus wie eine Zitrone
Alex Lowes quetschte seine Bimota aus wie eine Zitrone
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes quetschte seine Bimota aus wie eine Zitrone
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass die neue Ducati V4R das beste Motorrad der Superbike-WM 2026 ist, wurde beim sechsten Saisonmeeting einmal mehr sichtbar. Im ersten Lauf im MotorLand Aragón wurden die Podestplätze von den Aruba.it-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona sowie von MarcVDS-Pilot Sam Lowes in Beschlag genommen.

Werbung

Werbung

Best of the Rest wurde Alex Lowes mit der erst 2025 eingeführten Bimota KB998. Der Engländer handelte sich auf der spanischen Rennstrecke in 18 Runden über 16 sec Rückstand ein. Damit verbesserte sich der 35-Jährige im Vergleich zur Superpole um eine Position.

Wenn man das Gefühl hat, das absolute Maximum herausgeholt zu haben, ist das schwer zu akzeptieren.

Alex Lowes

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Wir haben am Freitag einige Dinge probiert, insbesondere im FP2. Aber ich hatte echt Probleme mit dem Bike, weshalb wir für Samstag auf unsere Basisabstimmung zurückgegangen sind, womit ich mich im FP3 sofort besser fühlte», berichtete Lowes gegenüber SPEEDWEEK.com. «Meine Superpole war richtig gut – auch weil Lecuona nicht abdrehte, als ich hinter ihm war. Er gab mit den Windschatten für meine schnelle Runde, das war ein feiner Zug von ihm.»

Werbung

Werbung

Lowes weiter: «Im ersten Lauf gelang mir ein guter Start und ich fuhr konstant und fehlerfrei meine Rundenzeiten. Dass ich dennoch so viel Rückstand hatte, sind dafür aber einfach zu viel! Vom Gefühl fuhr ich richtig gut, sehr stark, aber wir sind weiter zurück, als uns lieb ist. Mit dem vierten Platz bin ich zufrieden. Aber der Rückstand ist massiv. Mein Bruder überholte mich in der zweiten Runde und brummte mir zehn Sekunden auf. Nach ganz vorn ist der Abstand noch größer. Wenn man das Gefühl hat, das absolute Maximum herausgeholt zu haben, ist das schwer zu akzeptieren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Super Pole

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

04

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

07

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

08

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

09

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

10

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien