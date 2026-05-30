Rennen 1: Ogiwara gewann Mugello-Thriller – Kratochwil auf dem Podium!

Bei Traumwetter ging es für die Kadetten des Red Bull Rookie Cups in das erste Rennen des Jahres auf italienischem Boden. Der Spanier David Gonzalez hatte sich am Freitagabend souverän die Pole geholt. Neben Gonzalez machten sich der Japaner Ryota Ogiwara und Guilleme Planques aus Frankreich für das Nachwuchs-Match über 13 Runden bereit.

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Für eine erfreuliche Mini-Sensation hatte aus deutscher Sicht Fynn Kratochwil gesorgt. Beim dritten Einsatz im Cup hatte der Schützling von Dirk Heidolf den sehr guten fünften Startplatz herausgefahren, wurde aber im Nachgang bestraft und musste von P17 angreifen. Cup-Spitzenreiter Benat Fernandez stand diesmal nur auf Platz 10 und damit in Reihe 4.

Erster Sieg für Ryota Ogiwara Foto: Red Bull Rookies Erster Sieg für Ryota Ogiwara © Red Bull Rookies

Perfekt ins Rennen kam Ogiwara. Der Japaner bog vor Gonzalez ab, wurde aber noch in Runde 1 wieder vom Spanier verdrängt. Auf Position 3 zunächst Planques. Absetzen konnte sich, wenig überraschend, kein Pilot. Rad und Rad kreisten die 24 Nachwuchshoffnungen um die Traditionspiste. Erst in der Runde konnten sich die ersten 15 Piloten etwas freifahren.

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Fynn Kratochwil steckte mit nur 1,3 Sekunden Rückstand auf die ständig wechselnde Rookie-Lokomotive auf Platz 17. In Runde 5 dann das Aus für Agostinelli, der für Vietnam startende Rookie rutschte von der Piste, blieb unverletzt.

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Erstmals in seiner Karriere ging in Runde 6 der Kolumbianer Mateo Marulanda als Führender über die Linie. Doch die Spitze wechselte verlässlich später und aus dem Windschatten rauschten Daniel, Borg und Fernandez vorbei. Profiteur der Windschattenschlacht war auch der Thüringer Fynn Kratochwil. In der Eingangsrunde 8 wurde die Nummer 20 bis auf Position 7 gesaugt. Eine halbe Runde später fand sich Cup-Neuling dann wieder nur auf P12 wieder. An der Spitze hatte sich derweil der Cup-Führende aus Spanien als Zweiter in eine gute Position gebracht.

Die Meute der schnellen Rookies in Mugello Foto: Red Bull Rookies Cup Die Meute der schnellen Rookies in Mugello © Red Bull Rookies Cup

Eingangs Runde 10: Jubel im deutschen Lager. Wieder hatte Fynn Kratochwil effektiv auf die Zielgerade beschleunigt – so effektiv, dass die KTM mit deutschem Reiter kurzzeitig in Führung lag.

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Im Finale des ersten Mugello setzte Kratochwil nach, führte wieder und wurde nur Meter später wieder auf 6 notiert. Die letzten beiden Runden endeten wie so oft mit noch wilderen Positionen und maximaler Unübersichtlichkeit. In der letzten Runde stürzten gleich vier Piloten, darunter Pole-Setter Gonzalez. Unversehrt kam der deutsche Fynn Kratochwil durch das Chaos.

Im letzten Sektor prügelten sich noch 12 Piloten um den Sieg. Auf die Zielgerade bog Cup-Leader Fernandez an der Spitze ein, doch der Spanier wurde um 0,074 sec von Ryota Ogiwara geschlagen. Sensationell: Fynn Kratochwil saugte sich auf den letzten Metern an Sullivan Mounsey vorbei und holte damit den ersten Podestplatz als Red Bull Rookie. Die Top-12 waren an der Ziellinie durch 0,928 sec getrennt! Mit Platz 2 festigte Benat Fernandez vor Rennen 6 die Tabellenführung.