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Kolossale Serie: Jetzt hat Nicolo Bulega (Ducati) 100 Punkte Vorsprung

Die längste Siegesserie in der Geschichte der Superbike-WM hält weiter an, Ducati-Stern Nicolo Bulega triumphierte im ersten Rennen in Aragon zum 20. Mal. Es war kein Spaziergang, wie einige unkten.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Sieger Nicolo Bulega (rechts auf dem Bike stehend) mit dem Aruba-Team
Sieger Nicolo Bulega (rechts auf dem Bike stehend) mit dem Aruba-Team
Foto: Aruba.it Ducati
Sieger Nicolo Bulega (rechts auf dem Bike stehend) mit dem Aruba-Team
© Aruba.it Ducati

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36 Siege hat Nicolo Bulega in seinen zweieinhalb Jahren in der Superbike-WM eingesackt, die letzten 20 in Folge! Den alten Rekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) mit 13 Siegen in Serie hat er weit hinter sich gelassen. In der ewigen Siegerbestenliste fehlen Bulega noch sieben Triumphe zum sechstplatzierten Noriyuki Haga, zu dessen Zeiten es allerdings nur zwei Läufe pro Wochenende gab.

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Bulega eröffnete den Samstag mit einer Traumrunde in der Superpole und der Rekordzeit 1:46,836 min, womit er dem Zweiten, Aruba-Teamkollege Iker Lecuona, fast eine halbe Sekunde abnahm und seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr (1:47,332 min) deutlich unterbot.

Bulega: Details machen den Unterschied

«Wir haben gegenüber Freitag nur Details am Motorrad geändert, aber die können manchmal den Unterschied ausmachen», bemerkte Nicolo. «Meine Runde im Qualifying war unglaublich, ich dachte nicht, dass ich 1:46 min fahren kann. Am Freitag zweifelte ich noch daran, dass bei diesen hohen Streckentemperaturen 1:47 min möglich ist. Im Rennen machte ich von Beginn an Druck, um eine Lücke aufzufahren. In den letzten Runden habe ich nicht entspannt, aber das Rennen kontrolliert. Ich bin sehr glücklich mit meiner Leistung, denn ich konnte die Reifen schonen. Pushen musste ich trotzdem – wenn man gewinnen will, muss man immer pushen. Vor allem, wenn Iker so stark ist.»

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Abgesehen von Bulega, der uns mit seinen einmaligen Leistungen weiterhin verblüfft und optisch verwöhnt, war im ersten Rennen im Hinterland von Alcaniz nicht viel Unterhaltung geboten. «Überholen ist so schwierig, weil es sehr heiß ist, das Motorrad fühlt sich dadurch an, als würdest du auf Sand fahren», erklärte der WM-Leader aus Italien, der seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 100 Punkte ausbauen konnte. «Man kann nicht aggressiv, sondern muss sehr weich fahren – sonst stürzt du. Bei Hitze unterlaufen leicht Fehler, man muss schauen, dass alles unter Kontrolle ist.»

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