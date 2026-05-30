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Nach Millioneninvestition: Meilenstein für Ducati-Privatier Tommy Bridwell

Es ist immer eine Freude und bringt Würze, wenn Außenseiter die Werksteams in der Superbike-WM aufmischen. Tommy Bridewell aus der Advocates-Mannschaft eroberte in Aragon sein bestes Karriereergebnis.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Tommy Bridewell zeigte als Fünfter ein erstklassiges Rennen
Tommy Bridewell zeigte als Fünfter ein erstklassiges Rennen
Foto: gold & goose
Tommy Bridewell zeigte als Fünfter ein erstklassiges Rennen
© gold & goose

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Immer wieder werden in der Superbike-WM fantastische Geschichten geschrieben, wenn Underdogs aus kleinen Privatteams mit hervorragenden Leistungen brillieren. Dieses Jahr gelang das mehrfach Piloten auf der schnellen neuen Ducati Panigale V4R: Tarran Mackenzie wurde in Australien Vierter, Alberto Surra in Most Sechster und nun verblüffte uns Tommy Bridewell mit Platz 5 im ersten Rennen im MotorLand Aragon am Samstagnachmittag. 18,6 sec verlor der Mann aus Cornwall auf Seriensieger Nicolo Bulega, neben dem Italiener waren nur Iker Lecuona und die Lowes-Brüder schneller.

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Kein Geheimnis, dass es einen Unterschied gibt

«Es ist freundlich, wenn mir jemand sagt, dass er wusste, wie gut ich bin», schmunzelte der Engländer in kleiner Medienrunde. «Die Wahrheit ist, dass es kein Geheimnis ist, dass es einen Unterschied zwischen der Britischen Superbike-Meisterschaft und der WM gibt. Als ich mit meinem vorherigen Hersteller hierherkam, war es hart. In der BSB fuhr ich aufs Podium und hier wurde ich Letzter. Das zeigt den Abstand. Was mich etwas frustriert: Ich höre so viele Kommentare, dass dies ein Ducati-Cup wäre und es die Ducati-Fahrer kaum erwarten können, dass sie auf die Gegengerade einbiegen. Aber unser Benzindurchfluss ist so stark limitiert, dass ich im Qualifying hinter Locatelli im Windschatten war und trotzdem nicht an seiner Yamaha vorbeikam. Ich kann versichern: Wir kommen auf unsere guten Rundenzeiten nicht auf den Geraden, sondern Fakt ist, dass dieses Motorrad sehr schnell um die Kurven fährt. So etwas kannst du nicht einbremsen, sie haben ein phänomenales Bike gebaut.»

Ducati ist deshalb so stark, weil sie ein offenes Buch sind.

tommy bridewell

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«Dass ich so schnell auf Geschwindigkeit gekommen bin, liegt daran, dass ich acht Teamkollegen habe», hielt Bridewell fest. «Ducati ist deshalb so stark, weil sie ein offenes Buch sind. Ich kann mir von jedem Rennen genau anschauen, was jede einzelne Ducati gemacht hat. Ich hatte nie davon geträumt oder daran gedacht, dass ich in der jetzigen Position bin. Fünfter in der Weltmeisterschaft zu werden bedeutet viel für ein Team, das zuerst BSB fahren wollte, dann nicht, dann doch, dann WM, dann nicht, dann doch – das ist ein Lob für das Team und Lee Khouri, den Eigentümer. Er bringt den ganzen Einsatz und finanziert ihn, ich bin glücklich, ihm etwas mit guten Ergebnissen zurückgeben zu können. Das ist der Wahnsinn und lässt mich grinsen, weil es unterstreicht, was für unglaubliche Arbeit wir leisten.»

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Bridewell: «Alles Geld kommt von Lee Khouri»

Der Anruf von Down Under ließ nicht lange auf sich warten. «Lee ist sehr beschäftigt mit geschäftlichen Dingen in Australien und hat dort auch ein Team», erzählte der 37-jährige Bridewell. «Er hat viel mit der Formel 1 zu tun, so viel ich weiß, möchte er nach Donington Park kommen. Er hat meinen Crew-Chief Mick Shanley sofort nach dem Rennen angerufen, vor Freude halb weinend. Er und seine Familie investieren Millionen, wir haben keine großen Sponsoren, alles Geld kommt von ihm. Ich bin der Fahrer, okay. Aber das ist sein Team, seine Motorräder, sein Lkw, seine Infrastruktur, sein alles. Er hat etwas Unglaubliches erreicht und Teams geschlagen, die seit vielen Jahren hier sind. Ich kann ihn nur loben für seinen Einsatz.»

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