Aragón, Superpole: Nicolò Bulega (Ducati) in eigener Liga – BMW überraschte

Im morgendlichen dritten Training fuhr Bimota-Pilot Axel Bassani in 1:48,169 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Hinter dem Lockenkopf folgte WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati), der der Favorit für das Rennwochenende im MotorLand Aragon ist.

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Zu Beginn der Superpole um 11:15 Uhr war es mit 24 Grad Celsius angenehm warm und die Sonne schien von einem nur leicht bewölkten Himmel. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Angesichts der knapp bemessenen Zeit waren alle Teilnehmer darauf bedacht, zu Anfang eine solide Runde mit minimiertem Risiko sicherzustellen.

Wegen der Asphaltbeschaffenheit kommt in Aragón der weiche Rennreifen SCX im Qualifying zum Einsatz. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste – wie üblich war Bulega einer der letzten. Angesichts der Streckenlänge von 5077 Metern wurden beim ersten Versuch maximal zwei fliegende Runden gefahren.

Iker Lecuona (Ducati) sorgte auf seiner ersten fliegenden Runde in 1:47,984 min für die erste Rundenzeit unter 1:48 min. Das war aber noch 0,6 sec langsamer als der Pole-Rekord von Bulega aus dem vergangenen Jahr in 1:47,332 min. Dann nahm Bulega seinen ersten Versuch in Angriff und brannte in 1:47,284 min einen Rekord in den Asphalt.

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Nach dem ersten Run führte Bulega vor Sam Lowes und Lecuona. Bester Nicht-Ducati-Pilot war Bassani auf Platz 5. Beachtlich: Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli belegte die siebte Position. Kawasaki, BMW und Honda waren nicht in den Top-12 vertreten.

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Ducati-Privatier Alberto Surra forderte Werkspilot Nicolo Bulega heraus

Bei noch fünf Minuten gingen die ersten Piloten mit einem frischen Hinterreifen für die finale Zeitenjagd wieder auf die Piste. Den Anfang machten Lecuona und Alex Lowes (Bimota), die sich zunächst auf die Positionen 2 und 3 verbesserten. Während der Engländer abdrehte, legte der Spanier eine schnelle Runde nach, verbesserte sich aber nicht.

Nun lieferten sich Bulega und – überraschend – Ducati-Privatier Alberto Surra ein Fernduell um die Pole-Position. Beide lagen im zweiten Sektor um 0,1 sec vorn, aber nur Bulega gelang eine bessere Rundenzeit – und was für eine: In 1:46,836 min beeindruckte der WM-Leader mit 0,476 sec Vorsprung auf Lecuona und Surra. Später der Schock für Surra: Weil er seine Bestzeit unter gelben Flaggen fuhr, dem Zeichen für Gefahr auf der Strecke, wurde er auf den letzten Startplatz strafversetzt. Dadurch rückte Sam Lowes in die erste Reihe auf.

Die zweite Startreihe bilden Alex Lowes (Bimota), Lorenzo Baldassarri (Go Eleven Ducati) sowie Oliveira-Ersatz Michael van der Mark mit der BMW M1000RR.

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