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Alex Lowes (Bimota) zum Ausfall im Sprint: «Der Motor ging einfach aus»

Als italienischer Hersteller war das Superbike-Wochenende in Misano für Bimota extrem wichtig. Alex Lowes war mit seiner Performance am Sonntag zufrieden, auch wenn nicht alles perfekt lief.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes vor seinem Bimota-Teamkollegen Axel Bassani
Alex Lowes vor seinem Bimota-Teamkollegen Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes vor seinem Bimota-Teamkollegen Axel Bassani
© Gold & Goose

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Als Dritter der Superpole und mit den Plätzen 5 und 4 in den langen Rennen hatte Alex Lowes in Misano ein gutes Superbike-Wochenende. Bitter war jedoch der Ausfall im Superpole-Race mit einem technischen Problem – und das beim Bimota-Heimrennen!

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Lowes hatte sich in dem Sprintrennen über nur zehn Runden für den besonders weichen Qualifyer-Reifen entschieden und war zuversichtlich, ein weiteres starkes Ergebnis einfahren zu können. «An sich ein solider Tag, nur der Vormittag war natürlich bitter. Ich fühlte mich gut auf dem Bike – mit dem SCQ war die Balance besser. Am Ende ging einfach der Motor aus und das war es für mich», erzählte der 35-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Ohne Finish fiel Lowes in der Startaufstellung für den zweiten auf die zehnte Position zurück. Mit einem Blitzstart katapultierte sich der Bimota-Pilot direkt in die Spitzengruppe und kam als Vierter aus der ersten Runde. «Mein Start war gut, allerdings habe ich freiwillig eine Position hergegeben, als Loka an Montella vorbeiging. Für mich war der Kontakt okay, aber wahrscheinlich hätte man mir eine Strafe aufgebrummt. Dabei habe ich leider viel Zeit verloren, was schade war», erklärte der Familienvater. «Bei der Hitze bekam ich später auf der Bremse Schwierigkeiten. Wir hatten etwas verändert und das Bike verhielt sich anders als zuvor. Schon bei Rennmitte bekam ich Track-Limit-Warnings und musste etwas konservativer fahren. Bei diesen heißen Bedingungen wurde es am Ende ein für uns ausgezeichnetes Ergebnis. Leider war Axel im Kampf um einen Podestplatz gestürzt, aber wir operierten hier am Limit.»

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Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Unter der Flagge von Bimota war Misano für Lowes und sein spanisches Team ein Heimrennen. «Das merkten wir, es war viel los! Aber ich empfand es als schön, viele Leute vom Werk mit ihren Familien hier zu haben und den Support zu spüren», lobte der Engländer die Unterstützung. «Umso bedauerlicher, dass wir es nicht auf das Podium geschafft haben. Etwas frustrierend ist das schon, aber wir hatten ein solides Wochenende und hatten Spaß.»

Im zweiten Jahr mit der KB998 hatte sich Bimota bessere Ergebnisse vorgenommen, doch Ducati ist mit der neuen V4R in diesem Jahr allen Herstellern meilenweit voraus. «Bei den letzten Meetings haben wir konstant performt, was den Abstand zur Spitze betrifft. Wir sind immer so zwölf bis 19 Sekunden zurück, je nachdem wie das Wochenende verläuft oder ob Fehler passieren. Wir müssen zur Stelle sein, wenn sich eine Chance ergibt», erkärte Lowes. «Im Grunde war es hier wie in Aragón. Als Team können wir momentan nicht machen, als das Maximum aus unserem Paket herauszuholen, und ich denke, das haben wir geschafft.»

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Bestzeit

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01

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

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Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Elf Marc VDS Racing Team

14

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+27,661

1:34,297

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