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Roan van de Moosdijk (KTM) gewinnt in Tensfeld und ist neuer Tabellenführer

Mit einem 2-2-2-Ergebnis gewann der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk die 3. Etappe der ADAC MX Masters in Tensfeld und übernahm nach dem Aus von Max Nagl die Tabellenführung.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Das Podium in Tensfeld
Das Podium in Tensfeld
Foto: ADAC
Das Podium in Tensfeld
© ADAC

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Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl (Triumph), der sich beim Samstagsrennen einen Wirbelbruch zugezogen hatte, war am Sonntag der Weg für Roan van de Moosdijk frei. Der Kosak-KTM-Pilot hatte bereits nach Nagls Ausfall und Platz 2 am Samstag die Führung in der Tabelle übernehmen können. Der Niederländer haderte zwar noch am Sonntag ebenfalls mit einer leichteren Verletzung von seinem Samstags-Crash, aber am Ende war er mit 3 zweiten Plätzen über das Wochenende der konstanteste Fahrer und wurde Tagessieger.

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Laufsieg für Max Spies

Blitzstarter Noah Ludwig zog den Holeshot zum zweiten Lauf, aber Noah wurde noch in der ersten Runde von Maximilian Spies abgefangen. Spies setzte sich schon in der Anfangsphase ein paar Sekunden vom Rest des Feldes ab. Roan van de Moosdijk konnte sich in der 3. Runde gegen Noah Ludwig durchsetzen und erreichte damit den zweiten Platz. Noah konnte danach die 3. Position 13 Runden lang halten, bevor er am Ende noch von Jere Haavisto (KTM) abgefangen wurde. Van de Moosdijk versuchte, am Ende die Lücke zu Max Spies zu schließen, doch der Brandenburger konnte seine Pace bis zum Schluss gehen und gewann das erste Sonntagsrennen mit einem Vorsprung von 13,4 Sekunden vor dem niederländischen Tabellenführer, Jere Haavisto und Noah Ludwig..

Laufsieg Haavisto, Tagessieg van de Moosdijk

Jörgen Matthias Talviku (Yamaha) zog den Holeshot zum dritten Lauf. Der Finne führte das Rennen 7 Runden lang an, bevor sich Roan van de Moosdijk entschlossen durchsetzte und die Führung zwei Runden lang behauptete. Van de Moosdijk folgte nämlich Jere Haavisto(KTM), der den Niederländer seinerseits in Runde 10 abfing und seine Pace bis zum Ende durchzog. Haavisto gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 6,5 Sekunden vor Roan van de Moosdijk. Maximilian Spies hatte keinen guten Start in dieses Rennen und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Am Ende erreichte 'Spicy' Platz 3 und das reichte für Platz 2 der Gesamtwertung in Tensfeld.

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Schwieriger Tag für Tom Koch

Samstags-Sieger Tom Koch (Sarholz KTM) wurde am Sonntag zweimal Fünfter. Mit einem 1-5-5-Ergebnis stand er auf Platz 3 der Tageswertung. Auch Noah Ludwig haderte mit seinem Start zum 3. Lauf und blieb in der Anfangsphase im Verkehr der Top-10 stecken. Nach der Hälfte des Rennens fiel er sogar aus dem Bereich der Top-10 heraus, aber in den letzten Runden attackierte der Ascherslebener und überholte Nico Greutmann und Jakub Teresak, so dass er das Ziel am Ende auf Platz 9 erreichte.

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Lage an der Tabellenspitze

Roan van de Moosdijk hat nach 4 von 7 Events und einem Vorsprung von 49 Punkten die Führung übernommen. Max Nagl rangiert auf Platz 2 und Maximilian Spies verbesserte sich in der Tabelle von Platz 5 auf 3, während Tom Koch von Rang 3 auf 4 zurückfiel. Jere Haavisto bleibt weiterhin auf Tabellenplatz 4.

Nächster Stopp: Gaildorf

Die ADAC MX Masters gehen jetzt in eine Pause von 2 Monaten, bevor es am 9. August in Gaildorf mit der 5. Etappe weitergeht. Tabellenführer Roan van de Moosdijk kündigte auf dem Podium an, dass er in dieser Zeit Einsätze bei den US Nationals plant.

Ergebnis ADAC MX Masters Tensfeld:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 66, 2-2-2

  2. Maximilian Spies (D), KTM, 60 (-6), 6-1-3

  3. Tom Koch (D), KTM, 57 (-9), 1-5-5

  4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 52 (-14), 14-3-1

  5. Noah Ludwig (D), KTM, 50 (-16), 3-4-9

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 43 (-23), 4-14-4

  7. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 41 (-25), 5-10-7

  8. Nico Greutmann (CH), Honda, 38 (-28), 7-7-11

  9. Nico Koch (D), KTM, 36 (-30), 8-6-13

  10. Max Thunecke (D), Suzuki, 29 (-37), 9-13-12

  11. Peter König (D), KTM, 26 (-40), 21-8-8

  12. Jakub Teresak (CZ), KTM, 25 (-41), 17-11-10

  13. Rick Elzinga (NL), KTM, 24 (-42), 22-12-6

  14. Cato Nickel (D), Honda, 21 (-45), 10-17-15

  15. Emil Weckman (FIN), Yamaha, 19 (-47), 15-9-20

Stand nach 4 von 7 Etappen:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 263

  2. Max Nagl (D), Triumph, 214 (-49)

  3. Maximilian Spies (D), KTM, 205 (-58)

  4. Tom Koch (D), KTM, 204 (-59)

  5. Jere Haavisto (FIN), KTM, 198 (-65)

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 164 (-99)

  7. Noah Ludwig (D), KTM, 145 (-118)

  8. Nico Koch (D), KTM, 139 (-124)

  9. Nico Greutmann (CH), Honda, 120 (-143)

  10. Peter König (D), KTM, 101 (-162)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

Schmicker Silve Racing

Placeholder - Racer

Jere Haavisto

142

16

29:34,655

1:49,610

25

02

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

Roan van de Moosdijk

39

16

+6,570

1:49,267

22

03

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

Becker Racing

Placeholder - Racer

Maximilian Spies

7

16

+21,320

1:49,399

20

04

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Placeholder - Racer

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

+24,292

1:49,725

18

05

Tom Koch

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

Tom Koch

226

16

+49,540

1:51,304

16

06

Placeholder - Racer

Rick Elzinga

Van Venrooy KTM Racing

Placeholder - Racer

Rick Elzinga

181

16

+58,949

1:52,777

15

07

Kevin Brumann

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

Kevin Brumann

87

16

+1:03,657

1:52,983

14

08

Placeholder - Racer

Peter König

KTM GST Berlin Racing

Placeholder - Racer

Peter König

470

16

+1:05,901

1:52,594

13

09

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Placeholder - Racer

Noah Ludwig

300

16

+1:08,376

1:52,650

12

10

Jakub Terasak

Jakub Teresak

VisuAlz Production

Jakub Terasak

Jakub Teresak

224

16

+1:13,391

1:52,844

11

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    08.–09.08.2026
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