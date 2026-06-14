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Axel Bassani über Yari Montella: Er weiß, wer normal Dritter geworden wäre

Axel Bassani warf im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Misano einen Podestplatz ins Kiesbett. Yari Montella (Ducati) erbte Platz 3. Weshalb der Bimota-Pilot dennoch stolz und zufrieden ist.

Superbike WM

Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
© Gold & Goose

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Axel Bassani belegte in Lauf 1 des Superbike-Meetings in Misano Platz 4. Von Startplatz 7 zeigte der Bimota-Pilot am Samstag eine solide Leistung. Auch im Superpole-Race wurde der Italiener Vierter, wodurch er in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag auf Position 4 vorrückte.

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Im Rennen über 21 Runden erwischte Bassani einen guten Start. Er überholte Yari Montella noch vor der ersten Kurve. Danach konnte sich Bassani 17 Runden lang erfolgreich gegen den Barni-Ducati-Piloten behaupten – bis er in Kurve 8 die Kontrolle über sein Vorderrad verlor und ins Kiesbett stürzte. Das Rennen war somit vorbei, Montella erbte Platz 3, Bimota-Teamkollege Alex Lowes wurde Vierter.

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
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Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
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Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

«Das ist Teil des Spiels. Wir müssen aber sehr happy sein über unsere Arbeit. Das gesamte Wochenende waren wir in den Top-4. Am Vormittag hatten wir ein sehr gutes Rennen und am Nachmittag haben wir etwas Besonderes erreicht. In den Top-3 zu sein, inmitten der Ducati, ist sehr schwer zu schaffen. Wir waren dabei», hob Bassani das Positive hervor. «Ich bin dann in der achten Kurve gestürzt, weil ich versuchte, konstant zu sein und den Abstand zu Yari aufrechtzuerhalten. Dann ist mir das Vorderrad weggerutscht. Ich hatte das gesamte Rennen Schwierigkeiten mit dem Vorderreifen. In Kurve 8 habe ich in der letzten Bremsphase etwas zu viel gepusht. Das kann passieren. Wir müssen dennoch stolz und zufrieden sein.»

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Einen Podestplatz in den Kies zu werfen ist immer hart, aber dies bei einem Heimrennen zu tun, muss sehr bitter sein. «Ich denke, dass es in Indonesien gleich gewesen wäre», winkte Bassani ab. «Einen Podestplatz zu verlieren, ist immer schwer zu akzeptieren. Vor allem, wenn es am Ende eines Rennens passiert. Man muss dann versuchen, das Positive zu sehen.»

Anstatt Bassani durfte Montella vom Podium herunterlächeln. «Montella hat es verdient, denn er hat auch die letzten beiden Rennen auf Platz 3 beendet. Innen drin weiß er aber, dass ich schneller war als er. Das ist genug für mich», lachte Bassani. Montella würdigte nach dem Rennen die Leistung seines Rivalen. Es tat ihm auch leid für ihn, dass er bei seinem Heimrennen stürzte. «Das gibt mir einen Schub für die nächsten Rennen. So weiß ich, was die anderen Fahrer über mich denken. So etwas ist schön zu hören.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

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