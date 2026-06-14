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Yari Montella (3.) über gestürzten Axel Bassani: Weiß, wie qualvoll das ist

Im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Misano belegte Yari Montella Platz 3. Wie ein vermasselter Start seine Strategie über den Haufen warf und weshalb er mit Axel Bassani mitfühlen konnte.

Stephan Moosbrugger

Von

Superbike WM

Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
© Gold & Goose

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Yari Montella war beim Superbike-Event in Misano klar die dritte Kraft hinter den beiden Aruba-Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Iker Lecuona. In Lauf 1 und im Superpole-Race belegte er jeweils Platz 3. Im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag wurde er ebenfalls Dritter, doch dieses Mal landete er etwas glücklich auf dem Podest.

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Montella ging von Position 3 ins Rennen über 21 Runden. Beim Start wurde er von Bimota-Pilot Axel Bassani überrumpelt. Montella bog als Vierter in die erste Kurve ein und fuhr dann 17 Runden lang hinter Bassani her, ohne ein ernsthaftes Überholmanöver setzen zu können. An der Spitze zogen die beiden Ducati-Werksfahrer davon. Fünf Runden vor Schluss stürzte Bassani in Kurve 8 über das Vorderrad, Montella erbte Platz 3. Danach musste der Barni-Ducati-Pilot den Podestplatz nur noch nach Hause fahren, er rollte mit 14 Sekunden Rückstand auf Bulega über die Ziellinie.

«Es war ein hartes Rennen, weshalb ich ein wenig müde bin», schmunzelte der Italiener in der anschließenden Medienrunde. «Ich habe den Start vermasselt. Axel hat mich überholt, er blockierte die Linie. Dann hatte ich eine Berührung mit Alex Lowes. Von da an war es ein anderes Rennen. Es ging dann nur noch darum, den Rückstand aufzuholen. Ich habe das ganze Rennen gepusht und versucht, Axel einzuholen. Als ich in seinem Windschatten war, ging bei meinem Vorderreifen die Temperatur nach oben. Es war unmöglich für mich, ein Überholmanöver zu machen.»

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Im Artikel erwähnt

Yari Montella fand keinen Weg vorbei an Axel Bassani
Yari Montella fand keinen Weg vorbei an Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella fand keinen Weg vorbei an Axel Bassani
© Gold & Goose

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«Ich habe mich im Kopf darauf vorbereitet, Dritter zu werden. Ich versuchte, Druck auf Axel zu machen und ihn in einen Fehler zu treiben», führte Montella weiter aus. «Ich weiß nicht, ob es funktionierte, oder ob ich einfach Glück hatte. Am Ende ist er gestürzt. Es tut mir sehr leid für ihn, denn ich weiß, was es heißt, bei einem Heimrennen zu stürzen, wenn du um einen Podestplatz kämpfst. Wie auch immer, ich bin glücklich, dass ich Dritter geworden bin. Drei Podestplätze zuhause zu holen, hatte ich nicht geplant. Ich bin sehr stolz.»

Den Schlüsselmoment erlebte Montella beim Start. «Wenn ich einen guten Start gehabt hätte, wäre es ein anderes Rennen gewesen. Dann hätte ich das Rennen kontrollieren können», grübelte der 26-Jährige. «Wir müssen aber happy sein über das, was wir erreicht haben. Wenn ich den Yari vom letzten Jahr mit dem von heute vergleiche, dann kann ich es gar nicht glauben!»

In Yari Montellas erster Superbike-Saison im letzten Jahr war Danilo Petrucci im Barni-Team der Leader, in diesem Jahr ist es anders. Montella sorgt für die Ergebnisse, Alvaro Bautista hatte zunächst Probleme, dann folgte beim Spanier die Verletzung. Hat Montella in dieser Saison seine Arbeitsweise geändert? «Nein», winkte er ab. «Am Ende habe ich nicht den Druck, die Nummer 1 im Team zu sein. Ich konzentriere mich einfach auf mich selbst – um besser zu werden hinsichtlich meines Fahrstils und meiner Einstellung. Daran habe ich im letzten Winter gearbeitet.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
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Yari Montella
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Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Michael van der Mark
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Xavi Vierge
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Garrett Gerloff
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Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
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Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
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Sieger Nicolò Bulega
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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

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Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

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Andrea Locatelli

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Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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21

+22,886

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8

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

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7

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Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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