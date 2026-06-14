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George Russell (2.): «Das Tempo von Lewis Hamilton war einfach verrückt»

George Russell startete von der Pole in den Barcelona-GP, die Zielflagge sah er aber nur als Zweiter hinter Lewis Hamilton. Dennoch war der Mercedes-Star gut gelaunt. Und dies aus gutem Grund...

Formel 1

George Russell weiss: Vor Ferrari muss man sich in Acht nehmen
George Russell weiss: Vor Ferrari muss man sich in Acht nehmen
Foto: Patching / XPB Images
George Russell weiss: Vor Ferrari muss man sich in Acht nehmen
© Patching / XPB Images

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George Russell durfte das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von der Pole-Position in Angriff nehmen. Nach 66 Runden kam er aber nur als Zweiter über die Ziellinie – den Sieg sicherte sich sein früherer Teamkollege Lewis Hamilton, der damit seinen ersten GP-Triumph in Ferrari-Rot feiern konnte.

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Damit erlebte Russell ein Déjà-vu. Denn das letzte Mal, als er sich die erste Startreihe mit dem siebenfachen Weltmeister geteilt hatte, war 2024 in Silverstone. Und auch damals triumphierte der Rekord-GP-Sieger.

Für seinen früheren Stallgefährten hatte Russell nette Worte: «Zuallererst Riesenglückwunsch an Lewis, ich weiss, wie hart er arbeitet, und wir haben viele Jahre zusammen bei Mercedes verbracht. Ich bin wirklich happy, ihn wieder da oben zu sehen.»

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Mit Blick auf die eigene Leistung fügte er an: «Es war ein harter Tag, aber ich kann wieder aufs Podest zurückkehren und von meiner Seite war es ein sauberes Rennen. Ferrari war heute unglaublich beeindruckend, wir müssen also weiter Gas geben. Freitag und Samstag waren sehr starke Tage für mich, heute war es etwas schwieriger. Es fing gut an, ich fühlte mich im ersten Stint wirklich gut in den ersten 10 bis 15 Runden, aber dann wurde es etwas schwieriger. Es ist jedoch gut, wieder da zu sein. Es ist gut, dass ich ein paar Punkte wettmachen konnte, es war aber nicht das Rennen, das ich mir gewünscht habe. Lewis liegt derzeit auch in der WM vor mir, ihr Upgrade ist offenbar wirklich stark, also Hut ab vor ihrer Leistung.»

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Auf die Frage, ob er sich nun etwas Sorgen wegen der Ferrari-Performance mache, erklärte der 28-jährige Brite: «Gestern war schon eine echte Überraschung für uns und heute im Rennen war das Tempo von Lewis einfach verrückt. Ich denke, sie sind wieder vorne dabei.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

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BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

4

09

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

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2

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