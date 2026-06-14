George Russell (2.): «Das Tempo von Lewis Hamilton war einfach verrückt»

George Russell durfte das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von der Pole-Position in Angriff nehmen. Nach 66 Runden kam er aber nur als Zweiter über die Ziellinie – den Sieg sicherte sich sein früherer Teamkollege Lewis Hamilton, der damit seinen ersten GP-Triumph in Ferrari-Rot feiern konnte.

Werbung

Werbung

Damit erlebte Russell ein Déjà-vu. Denn das letzte Mal, als er sich die erste Startreihe mit dem siebenfachen Weltmeister geteilt hatte, war 2024 in Silverstone. Und auch damals triumphierte der Rekord-GP-Sieger.

Für seinen früheren Stallgefährten hatte Russell nette Worte: «Zuallererst Riesenglückwunsch an Lewis, ich weiss, wie hart er arbeitet, und wir haben viele Jahre zusammen bei Mercedes verbracht. Ich bin wirklich happy, ihn wieder da oben zu sehen.»

Mit Blick auf die eigene Leistung fügte er an: «Es war ein harter Tag, aber ich kann wieder aufs Podest zurückkehren und von meiner Seite war es ein sauberes Rennen. Ferrari war heute unglaublich beeindruckend, wir müssen also weiter Gas geben. Freitag und Samstag waren sehr starke Tage für mich, heute war es etwas schwieriger. Es fing gut an, ich fühlte mich im ersten Stint wirklich gut in den ersten 10 bis 15 Runden, aber dann wurde es etwas schwieriger. Es ist jedoch gut, wieder da zu sein. Es ist gut, dass ich ein paar Punkte wettmachen konnte, es war aber nicht das Rennen, das ich mir gewünscht habe. Lewis liegt derzeit auch in der WM vor mir, ihr Upgrade ist offenbar wirklich stark, also Hut ab vor ihrer Leistung.»

Werbung

Werbung

Auf die Frage, ob er sich nun etwas Sorgen wegen der Ferrari-Performance mache, erklärte der 28-jährige Brite: «Gestern war schon eine echte Überraschung für uns und heute im Rennen war das Tempo von Lewis einfach verrückt. Ich denke, sie sind wieder vorne dabei.»