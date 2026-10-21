Endlich offiziell: Ducati-Privatteam Go Eleven 2027 mit zwei Panigale V4R
Für das italienische Ducati-Privatteam Go Eleven geht ein Traum in Erfüllung: Nach langen Bemühungen konnte ein Paket geschnürt werden, um in der Superbike-WM 2027 mit zwei Fahrern auszurücken.
Seit 2019 tritt das Go-Eleven-Team von Gianni Ramello in der Superbike-WM auf Ducati an und hat seither mehrere Rennen gewonnen, mit Michael Ruben Rinaldi sowie Andrea Iannone. Wie hervorragend sich die Truppe entwickelt hat, zeigt auch Lorenzo Baldassarri: Der 29-Jährige wurde starker WM-Sechster, zum Vierten fehlen ihm nur 32 Punkte – nach insgesamt 36 Rennen.
Seit Jahren arbeitete das Team daraufhin, sich von einem auf zwei Fahrer zu erweitern, doch dafür braucht es zirka 750.000 Euro zusätzliches Budget. Normal wäre es zirka eine Million, aber für 2027 kommen von Ducati nur Updates beim Motor und der Schwinge und Go Eleven ist mit Ersatzteilen bereits gut versorgt.
Pata ermöglicht Go Eleven Möglichkeiten
Mitte 2024 kam Knabberzeugfabrikant Pata an Bord, zuerst als persönlicher Sponsor des damaligen Fahrers Andrea Iannone, im Jahr darauf wurde auch das Team direkt unterstützt. Firmenchef Remo Gobbi gehört zu den wichtigsten Sponsoren im SBK-Paddock, er hat zahlreiche Fahrer und Teams unter Vertrag. Der Italiener wird sein Engagement bei Go Eleven für die nächste Saison deutlich ausbauen, was es dem Team erlaubt, den lang gehegten Traum von zwei Superbike-Fahrern zu verwirklichen.
Als letzte Hürde hatte sich in den vergangenen Wochen das Thema Startplatz erwiesen. Das Budget von Promoter Liberty (ehemals Dorna) ist für 22 Superbikes kalkuliert, das war auch die Anzahl Fahrer in der Saison 2026. Erst als sich herauskristallisierte, dass sich
Privatteams sind auf Frachtkostenzuschuss angewiesen
Liberty würde mehr als 22 Fahrer auf dem Grid akzeptieren, deren Teams erhalten dann aber keinerlei Zuschüsse für die teure Luftfracht. Bei zwei Überseerennen kommen pro Fahrer Kosten in sechsstelliger Höhe zusammen. Für ein Privatteam wie Go Eleven ist es deshalb unerlässlich, Stammplätze zu haben. Seit dem 21. Oktober ist das gegeben, wie die Truppe in einem Video mitteilte.
Teams & Fahrer Superbike-WM 2027:
BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)
Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)
Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)
Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)
Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)
GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)
MotoXracing Yamaha: Mattia Rato (I), Twan Smits (NL)
Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)
Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)
Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)
Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)
Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)
Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri (I), Albert Arenas (E)
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