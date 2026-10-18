Jerez, Sprint: Bulega nur noch einen Sieg von Legende Troy Bayliss enfernt

Im ersten Superbike-Lauf am Samstag schraubte Nicolò Bulega den Siegrekord in einer Saison auf 30 in die Höhe und der Weltmeister hat eine besondere Motivation, auch die letzten beiden Rennen auf dem Circuito de Jerez zu gewinnen – denn dann hätte er insgesamt 52 Superbike-Siege eingefahren und zöge mit Legende Troy Bayliss gleich.

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Natürlich sorgte die Einführung des Superpole-Race dafür, dass Bulega diese stattliche Anzahl in viel kürzerer Zeit als die Generation des Australiers erreichen kann. Der beim Saisonfinale der Superbike-WM 2026 um 11:10 Uhr gestartete Sprint fand unter einem bewölkten Himmel und bei kühlen 20 Grad Celsius statt – der vorhergesagte Regen war glücklicherweise noch nicht eingetroffen.

Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus. Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach wiederum der Superpole. Aus der ersten Reihe gingen Bulega, Ducati-Privatier Sam Lowes und Iker Lecuona ins Rennen. Ducati dominierte mit acht Motorrädern in den Top-10. Bester Fahrer eines anderen Fabrikats war Bimota-Pilot Alex Lowes auf der achten Position.

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Bulega bog vor Sam Lowes und Lecuona als Führender in die erste Kurve ein. Mit einem Blitzstart katapultierte sich Alex Lowes auf Platz 4. Viele Plätze machte auch Garrett Gerloff (Kawasaki) als Elfter gut.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Heute Jerez: Rennen 2 FIM Superbike World Championship 18.10.2026 - 15:10

Lecuona schnappte sich noch in der ersten Runde Sam Lowes, denn an der Spitze hatte sich Bulega bereits um einige Meter abgesetzt. Hinter den Top-3 folgten Yari Montella (Ducati), Alex Lowes, Tommy Bridewell (Ducati) und Álvaro Bautista (Ducati). Xavi Vierge (Yamaha) war Elfter vor Gerloff und Miguel Oliveira (BMW).

Mit schnellsten Rennrunden setzte sich Bulega aber auch von Lecuona ab und lag nach vier Runden um 1,3 sec vorn. Sam Lowes (3.) hatte 2 sec Rückstand. Um Platz 9 kämpften Alberto Surra (Ducati), Axel Bassani (Bimota), Vierge, Oliveira und Gerloff. Auf Platz 15 war Jake Dixon bester Honda-Pilot.

Stark in Szene setzte sich Bautista, der Bridewell überholt hatte und als Sechster Jagd auf Alex Lowes (5.) machte. Bei noch drei Runden war der Spanier nur noch 0,4 sec vom Engländer entfernt.

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An der Spitze verwaltete Bulega den Abstand zu seinem Aruba.it-Teamkollegen und brauste kontrolliert als Sieger ins Ziel. Als Dritter büßte Sam Lowes gewaltige 4,7 sec ein. An der Reihenfolge von Montella, Alex Lowes, Bautista und Baldassarri auf den Plätzen 4 bis 7 änderte sich nichts mehr.

Unterhaltsam ging es dahinter zu. In der vorletzten Runde büßte Bridewell zwei Positionen ein, als Surra und Vierge den Engländer überrumpelten und sich die Plätze 8 und 9 sicherten.

Miguel Oliveira verpasste als Elfter den Sprung unter die besten Neun nur um 0,4 sec. Weitere Positionen: Gerloff auf 13 und Dixon auf 15.