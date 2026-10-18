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Das Rennen der FIA WEC aus Barcelona im Fernsehen und Stream

Das siebte Saisonrennen der FIA WEC 2026 steht heute an. In Barcelona startet Genesis von der Pole. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8 in Barcelona
Der BMW M Hybrid V8 in Barcelona
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8 in Barcelona
© Moy / XPB Images

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Es ist angerichtet: Am heutigen 18. Oktober begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das siebte Saisonrennen 2026. Schauplatz ist der 4,657 Kilometer lange «Circuit de Barcelona-Catalunya». Genesis startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

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Start der sechs Stunden von Barcelona ist am heutigen Sonntag (18. Oktober 2026) um 12:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 18:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Barcelona im Fernsehen

Bei Eurosport2 (Pay-TV) wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 11:30 bis 18:30 Uhr. Somit ist für einen spannenden Sonntag im Wohnzimmer gesorgt.

Die WEC aus Barcelona im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Barcelona zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 11:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 11:30 und 18:30 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagnachmittag eigentlich nichts mehr im Wege.

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