Exklusiv: Der zweite Fahrer im neuen QJ-Werksteam von Ten Kate steht fest

Superbike WM • Neu
Superbike-Finale in Jerez: Die letzten Rennen vor der Winterpause live
Für 2027 und folgende Jahre hat sich der chinesische Hersteller QJ Motor neu ausgerichtet und mit dem Team Ten Kate den bestmöglichen Partner gefunden. Es gibt große Pläne für die Supersport-WM.
Ten Kate macht 2027 mit dem Türken Can Öncü weiter, der die Supersport-WM 2022 auf Kawasaki als Dritter abschloss und im Vorjahr auf Yamaha Vizeweltmeister wurde. Vor dem letzten Rennen in Jerez am 18. Oktober liegt er auf dem dritten WM-Rang. Als Teamkollege bekommt er, wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, den Niederländer Zonta van den Goorbergh. Er ist der Sohn von Jurgen, der zwischen 1991 und 2005 insgesamt 166 Grands Prix in den Klassen 250 und 500 ccm sowie MotoGP bestritt.
Bleibt er verletzungsfrei, wird Zonta noch in dieser Saison seinen 100. Grand Prix fahren. Seit 2022 ist der 20-Jährige in der Moto2-WM am Start, hat aber erst drei einstellige Ergebnisse vorzuweisen. Sein bestes Rennen zeigte er als Fünfter 2024 in Motegi/Japan. Am Talent des Niederländers gibt es wenige Zweifel, er brauche nur das richtige Umfeld, sind einige Experten überzeugt.
Bei Ten Kate wird er hervorragende Bedingungen vorfinden, die Tuningexperten aus Nieuwleusen, nordöstlich von Zwolle, haben die Expertise, um auch aus der QJ ein siegfähiges Motorrad zu machen. Bislang wurden zwölf Fahrer-Titel in der Supersport-WM gewonnen – neun mit Honda und drei mit Yamaha.
Für 2028 plant QJ ein grundlegend neues Supersport-Motorrad, in das viel Know-how von Ten Kate einfließen wird. Über ein Superbike wird auch schon länger gesprochen. Niemand muss damit rechnen, im nächsten Jahr die gleiche langsame SRK 800 RS zu sehen wie 2026, mit der nur mickrige fünf WM-Punkte gelangen. Ten Kate weiß genau, worauf es bei einer Rennmaschine ankommt. Und QJ hat die nötigen Ressourcen, um das umzusetzen. Wer 1,2 Millionen Motorräder durch die Arbeitstage eines Jahres dividiert, der kommt schnell darauf, dass die für eine Homologation notwendige Zahl von 500 Stück zwischen der Frühstückspause und dem Mittagessen produziert werden kann.
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