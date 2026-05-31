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Unbesiegbarer Nicolo Bulega ist überzeugt: «Das wäre der Anfang vom Ende»

Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega hat in Spanien sein 22. Rennen (!) in Folge in der Superbike-WM gewonnen. Nach den Triumphen im MotorLand Aragon verriet er SPEEDWEEK.com sein Erfolgsrezept.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

So dominant wie Nicolo Bulega war kein Fahrer zuvor
So dominant wie Nicolo Bulega war kein Fahrer zuvor
Foto: gold & goose
So dominant wie Nicolo Bulega war kein Fahrer zuvor
© gold & goose

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Nach 22 aufeinanderfolgenden Siegen sind kaum noch Superlative verfügbar, die für Dominator Nicolo Bulega in dieser Saison nicht verwendet wurden. Im Sprint am Sonntagvormittag sahen wir das beste Superbike-Rennen des Jahres – weil Bulega bei der Reifenwahl einen Sonderweg beschritt und sich als einziger der Spitzenfahrer für den harten Hinterreifen entschied.

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Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erzählte er, weshalb er diese Taktik wählte: «Die ersten Runden waren wegen des harten Reifens etwas schwierig für mich, weil die anderen schneller ans Gas gehen konnten. Ich wusste, dass ich nur ruhig und in der Gruppe bleiben muss und nicht zu viel Zeit verlieren darf, weil ich in den letzten Runden viel schneller sein würde. Ich versuchte den harten SC0 im Warm-up und war sehr flott, deshalb wählte ich diese Strategie. Zum weichen SCX-Hinterreifen sagte mir Pirelli, dass er die letzten drei oder vier Runden nachlassen würde. Mein Plan war: Die ersten Runden schnell fahren und dann einen Vorteil haben.»

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Bulega: «Das war wie gegen Toprak»

«Ich habe es genossen», meinte der Seriensieger, der dieses Jahr bislang keinen Widersacher auf Augenhöhe hat. «Ich habe gewonnen, das setzte der Sache die Krone auf. Genossen habe ich es aber, weil ich viel überholt habe. Das Rennen war wie letztes Jahr gegen Toprak, das hat mir gefallen. In einem Rennen wie in diesem Sprint spürst du das Adrenalin, wenn du jemanden überholst. Du hast die Motorräder und Fahrer alle um dich herum, das putscht dich auf. Aber wenn du mit Vorsprung siegst, ist das auch schön. Weil es bedeutet, dass du das perfekte Gefühl für dein Bike hast und so viel Druck ausüben kannst, wie du willst. Beides ist nett.»

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Besonders beeindruckend: Bulega gelang in der letzten Sprintrunde (!) die Rekordzeit 1:47,709 min. «Ich wollte alle Karten auf den Tisch legen und in den ersten drei Sektoren eine kleine Lücke zu Iker Lecuona auffahren», schilderte der Italiener. «Das war eine sehr gute Runde. 1:47,7 min mit einem zehn Runden alten, harten Hinterreifen – bei so heißen Asphalttemperaturen. Letztes Jahr stand ich mit 1:47,3 min auf Pole-Position – ich bin sehr glücklich über meine Leistung!»

Das zweite Hauptrennen gewann Bulega eine Dreiviertelsekunde vor Lecuona, der Dritte Sam Lowes (Marc VDS Ducati) verlor bereits 6,5 sec.

Ich habe dieses Wochenende direkt nach dem Rennen vergessen.

nicolo bulega

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22 Siege in Folge – Rekord! 6 Dreifachsiege in einer Saison – Rekord! Bulega hat maximale 372 Punkte auf dem Konto und 108 Vorsprung auf den Zweiten, Aruba-Teamkollege Iker Lecuona. Was lässt sich in einer perfekten Saison besser machen, fragte SPEEDWEEK.com beim zukünftigen MotoGP-Piloten nach. «Ich bin sehr selbstkritisch», unterstrich der 26-Jährige. «Ich treibe mich ununterbrochen an, mich zu verbessern. Ich habe in diesem Sport gelernt: Wenn du beginnst zu glauben, dass du angekommen bist, dann ist das bereits der Anfang vom Ende. Ich habe dieses Wochenende direkt nach dem Rennen vergessen und denke bereits an das nächste. Iker ist nahe an mir dran, andere Ducati-Fahrer holen auf; ich muss den Fokus behalten, solange es nicht zu Ende ist. Wenn du gewinnst, ist alles gut. Ich hoffe, dass ich so weitermachen kann.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

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Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

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Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

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