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Aragón, Lauf 2: Drei Ducati vor zwei Bimota und der einzigen Kawasaki

Mit dem sechsten Hattrick in Folge setzte sich in Aragón die Dominanz von Nicolò Bulega (Ducati) in der Superbike-WM 2026 fort. Positiv: Zwei Bimota und je eine Kawasaki und BMW in den Top-10.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Die Top-3 im zweiten Lauf waren identlisch mit dem Sprintrennen
Die Top-3 im zweiten Lauf waren identlisch mit dem Sprintrennen
Foto: Gold & Goose
Die Top-3 im zweiten Lauf waren identlisch mit dem Sprintrennen
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Auf der Pole-Position und dem zweiten Startplatz standen zum dritten Mal an diesem Wochenende die Ducati-Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona. Die Ducati-Privatiers Sam Lowes und Alberto Surra auf 3 und 4 tauschten die Positionen. Von Startplatz 5 ging zum dritten Mal Bimota-Ass Alex Lowes ins Rennen.

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BMW-Pilot Michael van der Mark verschlechterte sich dagegen als Elfter um vier Positionen. Kaum oder gar nicht verändert: Andrea Locatelli (12./Yamaha), Garrett Gerloff (13./Kawasaki) und Somkiat Chantra (18./Honda).

Bei Rennstart um 15:30 Uhr war der Himmel über dem MotorLand Aragón nahezu wolkenlos und mit 30 Grad Celsius hatte die Temperatur ihren Höhepunkt erreicht. 28.387 Zuschauer verfolgten das sechste Saisonmeeting vor Ort.

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Im Artikel erwähnt

Sturz in der ersten Runde von Lorenzo Baldassarri und Xavi Vierge

Bulega bog vor Lecuona und Lowes in Führung liegend in die erste Kurve ein, im Mittelfeld kamen sich Lorenzo Baldassarri (Ducati) und Xavi Vierge (Yamaha) in die Quere – beide stürzten und mussten das Rennen aufgeben.

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Nach Runde 1 hatten die Aruba.it-Werkspiloten bereits 0,9 sec Vorsprung auf Sam und Alex Lowes (Bimota). Auf Platz 10 pilotierte Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki das beste japanische Motorrad. In Runde 3 stürzte Petrucci-Ersatz Hannes Soomer (BMW).

Mit den schnellsten Rundenzeiten fuhr Bulega in den folgenden seinem Teamkollegen um 1,3 sec davon. Sam Lowes (3.) hatte nach vier Runden bereits 2,2 sec Rückstand. Dahinter hatte sein Zwillingsbruder Alex (4.) den aufstrebenden Surra und Yari Montella (beide Ducati) sicher im Griff. Bester Yamaha-Pilot war Remy Gardner auf Platz 13 – der in Lauf 1 gestürzte Andrea Locatelli hatte Abschürfungen an den Fingern.

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

Nach sechs von 18 Runden spulten Bulega und Lecuona mit ähnlichen Rundenzeiten ihr Programm ab. Mal war der Italiener schneller, mal der Spanier. Michael van der Mark (BMW) kratzte am Hinterrad von Gerloff an den Top-10 und Somkiat Chantra (16./Honda) kämpft mit Stefano Manzi (15./Yamaha) um den letzten Punkt.

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Bei Halbzeit hatten sich die Positionen in den Top-4 gefestigt. Surra und Axel Bassani (Bimota) kämpften um Platz 5. Derweil fuhr Bulega in 1:48,971 eine neue schnellste Rennrunde und baute sein Polster auf Lecuona auf 1,7 sec aus.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte fand Bassani endlich eine Lücke und quetschte sich vorbei an Surra auf Platz 5. Mit einem Sturz auf Platz 9 liegend beendete Yari Montella das Rennwochenende in Aragón.

Keine Veränderungen an der Spitze im letzten Renndrittel

In den restlichen Runden tat sich in den Top-4 nichts Entscheidendes. Bulega holte zum sechsten Mal in diesem Jahr einen Hattrick vor Lecuona und Sam Lowes, der sich in der Gesamtwertung vorbei an Montella auf Platz 3 verbesserte. Einen ungefährdeten vierten Platz fuhr als bester Nicht-Ducati-Pilot Alex Lowes (Bimota) nach Hause.

Ein starkes letztes Renndrittel fuhren Garrett Gerloff (Kawasaki) und der erst vor zwei Wochen am Fuß operierte Álvaro Bautista (Ducati) auf den Positionen 6 und 7. Auch BMW-Pilot Michael van der Mark überzeugte als Zehnter.

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Als bester Yamaha-Pilot kreuzte Remy Gardner auf Platz 12 die Ziellinie. Honda-Pilot Somkiat Chantra holte als 15. den letzten Punkt.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

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Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

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Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

6

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