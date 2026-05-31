Aragón, Sprintrennen: Epischer Fight um den Sieg – Bulega setzte sich durch

Das Superpole-Race über nur 10 Runden im MotorLand Aragón fand bei Sonnenschein und angenehmen 23 Grad Celsius statt. Dass die Piloten nicht auf den Reifenverschleiß achten müssen und jede Runde ans Limit gehen, macht den Reiz dieses Formats aus. Zum Einsatz kam der weicheste Rennreifen SCX.

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Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Die Startaufstellung für den Sprint entsprach wiederum der Superpole. Ducati nahm mit Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega, Iker Lecuona und Alberto Surra die komplette erste Reihe in Beschlag. Bester Nicht-Ducati-Pilot war Bimota-Ass Alex Lowes auf Startplatz 5. Auf Position 7 lauerte BMW-Pilot Michael van der Mark; Andrea Locatelli stand mit der besten Yamaha auf der elften Position. Weil Jake Dixon auf den Rennsonntag verzichten muss, war Somkiat Chantra auf Startplatz 18 der einzige Honda-Pilot.

Bulega gewann zunächst den Start, war beim Anbremsen jedoch etwas zu spät dran, wodurch Lecuona und Surra in Kurve 1 innen durchschlüpften. In dieser Reihenfolge beendeten die Top-3 auch die erste Runde.

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Mit der schnellsten Rennrunde in 1:48,467 min schnappte sich Sam Lowes in Runde 2 Bulega und Surra und war erster Verfolger von Lecuona. Kurz darauf schnappte sich der Engländer auch noch den Spanier und sorgte so für den spannendsten Rennbeginn seit Langem.

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Während sich Lecuona und Lowes mehrfach an der Spitze abwechselten, musste sich Bulega auf Platz 4 Angriffe von Lorenzo Baldassarri (Ducati) abwehren. Erst nach fünf Runden ging es etwas ruhiger zu. Lowes führte das Feld vor Lecuona, Bulega, Surra und Baldassarri an. Mit 1,5 sec Rückstand folgten die Bimota-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani. Die Ducati-Privatiers Tommy Bridewell und Álvaro Bautista komplettierten die Top-9.

Mit der schnellsten Rennen in 1:48,019 min katapultierte sich Bulega zu Beginn der zweiten Rennhälfte erstmals an die Spitze, doch Lecuona holte sich die Führung kampfstark zurück. In den folgenden Runden überholten sich die beiden Aruba.it-Piloten mehrfach. Während Surra die hohe Pace nicht mehr mitgehen konnte und zurückfiel, verabschiedete sich Baldassarri in Runde 9 mit einem Sturz aus der Spitzengruppe.

Angeführt von Bulega lagen die Top-3 zu Beginn der letzten Runde innerhalb von nur 0,7 sec. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:47,709 min verhinderte der Italiener jegliche Überholversuche und holte seinen 17. Saisonsieg. Lecuona wurde ein weiteres Mal Zweiter, Sam Lowes kreuzte als Dritter die Ziellinie.

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Als Vierter feierte Rookie Alberto Surra sein bisher bestes Superbike-Finish. Mit 3,2 sec Rückstand wurde Alex Lowes (Bimota) Fünfter. Die Ducati-Piloten Bridewell, Bautista und Yari Montella komplettierten die Top-9.

Die beste Yamaha brachte Xavi Vierge auf der zehnten Position ins Ziel, gefolgt von BMW-Pilot Michael van der Mark und Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki. Als Letzter erreicht Somkiat Chantra (18./Honda) das Ziel.