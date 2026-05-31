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Iker Lecuona (Ducati) brachte Bulega in Bedrängnis: Was zum Sieg fehlte

So nah am Sieg wie am Rennsonntag in Aragon war Iker Lecuona in der Superbike-WM noch nie. Im Superpole-Race hatte der Spanier seinen Ducati-Teamkollegen Nicolò Bulega am Rande einer Niederlage.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona kommt seinem ersten Superbike-Sieg immer näher
Iker Lecuona kommt seinem ersten Superbike-Sieg immer näher
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona kommt seinem ersten Superbike-Sieg immer näher
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach dem sechsten Hattrick und dem 22. (!) Sieg in Folge von Nicolò Bulega (Ducati) denken Superbike-Fans mit noch mehr Wehmut an die großartigen Duelle zwischen dem Italiener und Toprak Razgatlioglu (BMW) in den Saisons 2024 und 2025. Schärfster Rivale des Seriensiegers in diesem Jahr ist dessen Aruba.it Ducati-Teamkollege Iker Lecuona, der im MotorLand Aragon zweite Plätze einfahren konnte – übrigens ebenfalls bereits zum 13. Mal in Serie.

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Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

Bei seinem Heimrennen hoffte Lecuona auf den besonderen Moment, um selbst auf das oberste Podest steigen zu können. Seit 137 Rennen wartet der 26-Jährige aus Valencia auf seinen ersten Superbike-Sieg. Auf der 5077 Meter langen Rennstrecke im spanischen Hinterland kreuzte Lecuona am Sonntag nur 0,594 min und 0,786 sec hinter Bulega die Ziellinie.

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Im Artikel erwähnt

Besonders unterhaltsam war das von vielen Überholmanövern an der Spitze geprägte Superpole-Race, in dem Lecuona in den Runden 1 bis 4 sowie 6 bis 8 das Rennen anführte.

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«Ich denke, das war eines meiner besten Wochenenden, vielleicht sogar besser als in Most», sagte Lecuona sichtlich zufrieden. «Wir hatten vor dem Superpole-Race intern eine Diskussion, welchen Reifen wir verwenden würden. Ich hätte dieselbe Wahl wie Nicolò treffen können, aber dann wäre es wie immer gewesen. Also entschied ich, etwas anderes zu tun, und wählte den weichen Rennreifen SCX. Uns war klar, dass der Reifen nachlassen würde, weshalb ich zu Beginn langsamer machte. Es war ein schönes und spaßiges Rennen, auch wenn es am Ende ein wenig frustrierend war, weil es so knapp war. Ganz am Ende machte ich auch einen Fehler und verpasste die letzte Chance, ihn aus dem Windschatten noch zu überholen.»

Ich wollte einen Sieg, aber dafür benötigen wir noch etwas Zeit.

Iker Lecuona

Im zweiten Lauf schien Bulega das Rennen zu kontrollieren, als sein Vorsprung in den letzten Runden bedenklich schrumpfte.

«Da habe ich gleich zu Beginn ein paar Fehler gemacht und mit den frischen Reifen fuhr er mir davon – wie immer. Gegen Rennmitte holte ich wieder zu ihm auf und ich sah, dass er Probleme beim Herausbeschleunigen hatte. Mein Bike funktioniert hervorragend, aber wir müssen herausfinden, warum ich mit gebrauchten Reifen und weniger Benzin im Tank schneller bin», grübelte der Spanier. «Nicht gewonnen zu haben, ist einerseits frustrierend, aber ich muss zufrieden mit den Ergebnissen sein. Ich wollte natürlich einen Sieg, aber dafür benötigen wir wohl noch etwas Zeit.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

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Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

6

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