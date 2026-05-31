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Perfekte Krisenbewältigung: Ducati-Privatier Sam Lowes wieder WM-Dritter

Nach zwei mageren Superbike-Meetings überzeugte Sam Lowes in Aragón mit drei Podestplätzen. Im Sprintrennen forderte der Ducati-Privatier sogar die Werkspiloten Nicolò Bulega und Iker Lecuona heraus.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Sam Lowes überzeugte im MotorLand Aragon
Sam Lowes überzeugte im MotorLand Aragon
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes überzeugte im MotorLand Aragon
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Mit drei dritten Plätzen im MotorLand Aragón egalisierte Sam Lowes sein bisher bestes Rennwochenende in der Superbike-WM – bereits in Assen hatte der 35-Jährige drei Podestplätze eingefahren. Danach in Ungarn schaffte es der Routinier aber nicht in die Top-5 und in Tschechien nicht einmal in die Top-10.

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Aragón war eine gute Strecke, um sich aus der Krise zu fahren. Denn auf der 5077 Meter langen Piste im Hinterland Spaniens gelang Lowes bereits in der Supersport-WM 2011 und 2012 ein zweiter Platz und ein Sieg, hinzukommen drei Siege und vier Podestplätze in der Moto2. Die Strecke liegt ihm.

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Besonders beeindruckte der Ducati-Privatier im Superpole-Race am Sonntagvormittag, in dem er zeitweise führte und mit nur 1,2 sec Rückstand auf Sieger Nicolò Bulega über die Ziellinie preschte.

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«Es war ein gutes Wochenende mit guten Punkten für die Meisterschaft», freute sich der Engländer über den zurückgewonnenen dritten WM-Rang. «Es ist schwer zu sagen, wo die Unterschiede zu den Jungs vom Werksteam sind. Im Superpole-Race fiel mir auf, dass sie einfach etwas mehr Drive haben. Sie konnten mich relativ einfach aus dem Windschatten überholen, was für mich  unmöglich war. Die Daten bestätigen meinen Eindruck. Das macht vielleicht nur 0,1 sec aus, aber das summiert sich über die Distanz auf. Auf der Bremse ist es mehr eine Sache des jeweiligen Fahrstils.»

Eine gefährliche Situation hatte Lowes, als er im Sprint den zu der Zeit führenden Iker Lecuona (Ducati) überholte und ihn dabei touchierte. Um einer Strafe zu entkommen, gab der Routinier die Position sofort wieder her.

«Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, welchen Reifen er verwendete. Er war in der Kurvenmitte recht langsam. Später erzählte er mir, dass er den Reifen schonen wollte», erklärte Lowes. «Auf jeden Fall fuhr er eine etwas weite Linie. Ich überlegte kurz und stach in die Lücke hinein, auch wenn es recht knapp war. Wir berührten uns, aber es war weniger gefährlich, als es aussah. Einerseits war es von ihm klug, die Reifen nicht zu sehr zu beanspruchen, aber wenn er zu Beginn das Maximum herausgeholt hätte, hätte er sich vielleicht absetzen können – zumal Nicolo etwas feststeckte.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

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60

18

+19,824

1:49,972

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