SBK-WM Aragon, Grid Lauf 2: Alvaro Bautista katapultiert sich nach vorne

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im MotorLand Aragon ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer im Hinterland von Alcaniz ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um sieben Startplätze auf die Grid-Position 8 nach vorne geht.

Größter Verlierer ist Go-Eleven-Ducati-Pilot Lorenzo Baldassarri, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend stürzte und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 6 auf 10 zurückfällt.

Honda-Werksfahrer Jake Dixon hat sich vor dem Sprint für den Sonntag abgemeldet, weil seine schwer lädierte und rekonvaleszente linke Hand ein Rennwochenende noch nicht durchhält. Der Engländer hatte sich als 15. qualifiziert und wurde im Samstag-Rennen 16.

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Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Sam Lowes, Ducati Surra, Ducati Alex Lowes, Bimota Bassani, Bimota Bridewell, Ducati Bautista, Ducati Montella, Ducati Vierge, Yamaha Van der Mark, BMW Gerloff, Kawasaki Gardner, Yamaha Manzi, Yamaha Soomer, BMW Sofuoglu, Yamaha Rato, Yamaha Chantra, Honda Baldassarri, Ducati Mackenzie, Ducati Locatelli, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Surra, Ducati Sam Lowes, Ducati Alex Lowes, Bimota Baldassarri, Ducati Van der Mark, BMW Bridewell, Ducati Montella, Ducati Bassani, Bimota Locatelli, Yamaha Gerloff, Kawasaki Vierge, Yamaha Dixon, Honda Gardner, Yamaha Bautista, Ducati Mackenzie, Ducati Soomer, BMW Chantra, Honda Manzi, Yamaha Sofuoglu, Yamaha Rato, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: