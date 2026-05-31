SBK-WM Aragon, Grid Lauf 2: Alvaro Bautista katapultiert sich nach vorne

Superbike WM • Neu
Aragón, Lauf 2: Drei Ducati vor zwei Bimota und der einzigen Kawasaki
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Aragon um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im MotorLand Aragon ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer im Hinterland von Alcaniz ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um sieben Startplätze auf die Grid-Position 8 nach vorne geht.
Größter Verlierer ist Go-Eleven-Ducati-Pilot Lorenzo Baldassarri, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend stürzte und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 6 auf 10 zurückfällt.
Honda-Werksfahrer Jake Dixon hat sich vor dem Sprint für den Sonntag abgemeldet, weil seine schwer lädierte und rekonvaleszente linke Hand ein Rennwochenende noch nicht durchhält. Der Engländer hatte sich als 15. qualifiziert und wurde im Samstag-Rennen 16.
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Surra, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bassani, Bimota
Bridewell, Ducati
Bautista, Ducati
Montella, Ducati
Vierge, Yamaha
Van der Mark, BMW
Gerloff, Kawasaki
Gardner, Yamaha
Manzi, Yamaha
Soomer, BMW
Sofuoglu, Yamaha
Rato, Yamaha
Chantra, Honda
Baldassarri, Ducati
Mackenzie, Ducati
Locatelli, Yamaha
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Surra, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Baldassarri, Ducati
Van der Mark, BMW
Bridewell, Ducati
Montella, Ducati
Bassani, Bimota
Locatelli, Yamaha
Gerloff, Kawasaki
Vierge, Yamaha
Dixon, Honda
Gardner, Yamaha
Bautista, Ducati
Mackenzie, Ducati
Soomer, BMW
Chantra, Honda
Manzi, Yamaha
Sofuoglu, Yamaha
Rato, Yamaha
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes
Reihe 2: Surra, Alex Lowes, Bassani
Reihe 3: Bridewell, Bautista, Montella
Reihe 4: Baldassarri, van der Mark, Locatelli
Reihe 5: Gerloff, Vierge, Gardner
Reihe 6: Mackenzie, Soomer, Chantra
Reihe 7: Manzi, Sofuoglu, Rato
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