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SBK-WM Aragon, Grid Lauf 2: Alvaro Bautista katapultiert sich nach vorne

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Aragon um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Superbike WM

Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
Foto: gold & goose
Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
© gold & goose

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Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start im MotorLand Aragon ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Nutznießer im Hinterland von Alcaniz ist Ducati-Privatier Alvaro Bautista aus dem Barni-Team, für den es um sieben Startplätze auf die Grid-Position 8 nach vorne geht.

Größter Verlierer ist Go-Eleven-Ducati-Pilot Lorenzo Baldassarri, der im Superpole-Race auf dem vierten Platz liegend stürzte und damit in der Startaufstellung für das zweite Hauptrennen von 6 auf 10 zurückfällt.

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Im Artikel erwähnt

Honda-Werksfahrer Jake Dixon hat sich vor dem Sprint für den Sonntag abgemeldet, weil seine schwer lädierte und rekonvaleszente linke Hand ein Rennwochenende noch nicht durchhält. Der Engländer hatte sich als 15. qualifiziert und wurde im Samstag-Rennen 16.

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Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Sam Lowes, Ducati

  4. Surra, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Bassani, Bimota

  7. Bridewell, Ducati

  8. Bautista, Ducati

  9. Montella, Ducati

  10. Vierge, Yamaha

  11. Van der Mark, BMW

  12. Gerloff, Kawasaki

  13. Gardner, Yamaha

  14. Manzi, Yamaha

  15. Soomer, BMW

  16. Sofuoglu, Yamaha

  17. Rato, Yamaha

  18. Chantra, Honda

  19. Baldassarri, Ducati

  20. Mackenzie, Ducati

  21. Locatelli, Yamaha

Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Surra, Ducati

  4. Sam Lowes, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Baldassarri, Ducati

  7. Van der Mark, BMW

  8. Bridewell, Ducati

  9. Montella, Ducati

  10. Bassani, Bimota

  11. Locatelli, Yamaha

  12. Gerloff, Kawasaki

  13. Vierge, Yamaha

  14. Dixon, Honda

  15. Gardner, Yamaha

  16. Bautista, Ducati

  17. Mackenzie, Ducati

  18. Soomer, BMW

  19. Chantra, Honda

  20. Manzi, Yamaha

  21. Sofuoglu, Yamaha

  22. Rato, Yamaha

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

  • Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes

  • Reihe 2: Surra, Alex Lowes, Bassani

  • Reihe 3: Bridewell, Bautista, Montella

  • Reihe 4: Baldassarri, van der Mark, Locatelli

  • Reihe 5: Gerloff, Vierge, Gardner

  • Reihe 6: Mackenzie, Soomer, Chantra

  • Reihe 7: Manzi, Sofuoglu, Rato

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

6

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