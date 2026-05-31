Mathis Valin (Kawasaki) gewinnt Deutschland-Grand-Prix

Nicht nur, dass Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) am Ende des ersten Laufs von Liam Everts überfahren wurde, er haderte das ganze Wochenende über mit einer Erkältung, was seine Ergebnisse im Qualifikationsrennen und im ersten Lauf erklärt. Doch Längenfelder spielte auch unter diesen Umständen seine Stärken aus und setzte auf Konstanz, denn bekanntlich gewinnt man eine Meisterschaft nicht an den guten Tagen, sondern an den schlechten. Nach besserem Start in den zweiten Lauf kämpfte er über das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe der Top-3.

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Simon Längenfelder betrieb im Talkessel Schadensbegrenzung Foto: Thoralf Abgarjan Simon Längenfelder betrieb im Talkessel Schadensbegrenzung © Thoralf Abgarjan

Erster Karrieresieg für Mathis Valin

Sacha Coenen zog den Holeshot und führte das Rennen 3 Runden lang an, doch auf der schwierigen und tiefen Strecke beging er einen Fehler und musste die Führung an Mathis Valin abgeben. Bis zum Schluss kämpfte der Belgier um den Sieg, doch der Franzose rettete seine Führungsposition mit einem Vorsprung von einer Sekunde über die Ziellinie. Damit waren Coenen und Valin punktgleich. Tiebreaker zugunsten des Franzosen war das bessere Ergebnis im zweiten Lauf. Mathis Valin feierte im Talkessel den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere! Triumph-Werksfahrer und Polesetter Camden Mc Lellan wurde mit einem 3-6-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung.

Penalty für Sacha Coenen

Nach einem Crash von Julius Mikula wurden die gelben Fahnen geschwenkt. Sacha übersah die Situation und sprang, was einen Punktabzug von 5 Punkten zur Folge hatte. Aus diesem Grund ist Sachas Vorsprung in der Tabelle nach Lauf 2 um 5 Zähler reduziert.

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Sacha Coenen übernahm das Red Plate des WM-Leaders Foto: Thoralf Abgarjan Sacha Coenen übernahm das Red Plate des WM-Leaders © Thoralf Abgarjan

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Weiterlesen

Platz 3 für Simon Längenfelder

Rang 3 in Lauf 2 war für Simon Längenfelder mehr als reine Schadensbegrenzung. Simon kam nur 2,5 Sekunden hinter Sieger Mathis Valin ins Ziel.

Weitere deutsche Fahrer holten WM-Punkte

Valentin Kees (KTM) holte mit einem 18-14-Ergebnis in beiden Läufen WM-Punkte. Jan Krug (Triumph) wurde im zweiten Lauf 17. und holte 4 WM-Punkte.

Sacha Coenen mit dem Red Plate

Sacha Coenen übernahm im Talkessel das Red Plate des WM-Leaders. Schon in einer Woche geht es in Kegums mit dem 8. Lauf der Motocross-WM 2026 weiter.

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Ergebnis MX2:

Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-1, 47 Punkte Sacha Coenen (B), KTM, 1-2, 47 Camden Mc Lellan (RSA), Triumph, 3-6, 35 Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 4-5, 34 Simon Längenfelder (D), KTM, 8-3, 33 Guillem Farres (E), Triumph, 6-4, 33 Valerio Lata (I), Honda, 5-8, 29 Liam Everts (B), Husqvarna, 7-7, 28 Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 11-9, 22 Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 10-12, 20 Maxime Grau (F), Honda, 12-11, 19 Noel Zanocz (H), KTM, 14-10, 18 Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 15-13, 14 Julius Mikula (CZ), KTM, 9-DNF, 12 Valentin Kees (D), KTM, 18-14, 10 Pelle Gundersen (N), Husqvarna, 16-16, 10 Jens Walvoort (NL), KTM, 13-DNF, 8 Ben Mustoe (GB), GASGAS, 17-18, 7 Andrea Rossi (I), KTM, DNF-15, 6 Jan Krug (D), Triumph, 24-17, 4

WM-Stand nach Lauf 7 von 19: