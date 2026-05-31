Euro Moto Brünn: Daniel Blin kassiert Supersport-Siege Nummer 3 und 4

Daniel Blin machte schon am Brünn-Samstag weiter, wo er am Sachsenring aufgehört hat – mit einem Sieg in der Euro Moto Supersport beim zweiten Saison-Event auf dem Automotodrom in Brünn. Das komplette Podium war nach dem ersten Lauf in der Klasse in Tschechien identisch mit der Belegung des Sachsenrings. Und doch war alles anders.

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Die Ducati-Teamkollegen Marcel Brenner und Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) machten zu Beginn des ersten Rennens gemeinsame Sache. Der Schweizer fiel zurück. Beim Versuch, neben Lennox Lehmann (Team Apreco Yamaha) in eine Kurve zu stechen, landete Brenner im Kies und kam nicht mehr zurück.

Blin hatte einen minimalen Vorsprung. Hinter ihm legten sich Dirk Geiger (Team Apreco Yamaha) und Lehmann miteinander an. Nach den insgesamt elf Rennrunden hatte sich der Vorsprung des polnischen Ducati-Fahrers im Ziel auf 3,327 Sekunden angehäuft. Der 24-Jährige hat die Meisterschaft momentan fest im Griff: drei Rennen, drei Siege, 75 Punkte. Mehr geht nicht. Sein Fanclub war angereist und sang bei der Siegerehrung textsicher und lautstark die Nationalhymne mit. Blin kündigte an, das Ergebnis am Sonntag im zweiten Rennen wiederholen zu wollen.

Lennox Lehmann Foto: Felix Wiessmann Lennox Lehmann © Felix Wiessmann

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Auch Laufsieg 2 geht nach Polen

Daniel Blin lieferte auch in Rennen am Sonntag ab und der zweite Sieg in Brünn war fällig und damit der vierter in Folge plus die gepflegte Führung im Gesamt-Klassement. Sein angereister Fan-Club feierte ihn in Brünn frenetisch. Die Yamaha-Fraktion mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann biss sich die Zähne am Führenden aus. Dirk Geiger verpasste den Sieg um 0,051 Sekunden. Somit hat Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) auch das vierte Saisonrennen gewonnen.

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Dem 24-jährigen Polen, der 2025 als Gesamt-Dritter abgeschlossen hatte, geht die hiesige Erfolgsbilanz runter wie Öl. «Letztes Jahr wäre das noch komplett unmöglich gewesen», meinte er. Blins Ducati Panigale V2 rannte den Verfolgern auf den Geraden förmlich weg. In den letzten drei Runden waren der Pole sowie die beiden Deutschen Dirk Geiger und Lennox Lehmann die verbliebenen Podestanwärter – so wie in allen bisherigen Rennen der Saison.

Geiger streckte die Hand zum Sieg aus, als er an Blin vorbeizog und der Pole nicht mehr attackieren konnte. Doch die Windschattenspiele endeten zum Schluss doch wieder zugunsten des Ducati-Fahrers, wenn auch nur mit 0,051 Sekunden Vorsprung. Aber alles war wie immer: Blin siegte vor Geiger und Lehmann.