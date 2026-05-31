Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Supersport

  6. /

  7. News

Werbung

Euro Moto Brünn: Daniel Blin kassiert Supersport-Siege Nummer 3 und 4

Wieder waren es bei der Euro Moto Supersport die Yamaha-Fahrer Dirk Geiger und Lennox Lehmann, die sich in Brünn die Zähne an Seriensieger Daniel Blin die Zähne ausbissen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Supersport

Daniel Blin vorne weg, Dirk Geiger hinterher
Daniel Blin vorne weg, Dirk Geiger hinterher
Foto: Felix Wiessmann
Daniel Blin vorne weg, Dirk Geiger hinterher
© Felix Wiessmann

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Daniel Blin machte schon am Brünn-Samstag weiter, wo er am Sachsenring aufgehört hat – mit einem Sieg in der Euro Moto Supersport beim zweiten Saison-Event auf dem Automotodrom in Brünn. Das komplette Podium war nach dem ersten Lauf in der Klasse in Tschechien identisch mit der Belegung des Sachsenrings. Und doch war alles anders.

Werbung

Werbung

Die Ducati-Teamkollegen Marcel Brenner und Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) machten zu Beginn des ersten Rennens gemeinsame Sache. Der Schweizer fiel zurück. Beim Versuch, neben Lennox Lehmann (Team Apreco Yamaha) in eine Kurve zu stechen, landete Brenner im Kies und kam nicht mehr zurück.

Blin hatte einen minimalen Vorsprung. Hinter ihm legten sich Dirk Geiger (Team Apreco Yamaha) und Lehmann miteinander an. Nach den insgesamt elf Rennrunden hatte sich der Vorsprung des polnischen Ducati-Fahrers im Ziel auf 3,327 Sekunden angehäuft. Der 24-Jährige hat die Meisterschaft momentan fest im Griff: drei Rennen, drei Siege, 75 Punkte. Mehr geht nicht. Sein Fanclub war angereist und sang bei der Siegerehrung textsicher und lautstark die Nationalhymne mit. Blin kündigte an, das Ergebnis am Sonntag im zweiten Rennen wiederholen zu wollen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lennox Lehmann
Lennox Lehmann
Foto: Felix Wiessmann
Lennox Lehmann
© Felix Wiessmann

Werbung

Werbung

Auch Laufsieg 2 geht nach Polen

Daniel Blin lieferte auch in Rennen am Sonntag ab und der zweite Sieg in Brünn war fällig und damit der vierter in Folge plus die gepflegte Führung im Gesamt-Klassement. Sein angereister Fan-Club feierte ihn in Brünn frenetisch. Die Yamaha-Fraktion mit Dirk Geiger und Lennox Lehmann biss sich die Zähne am Führenden aus. Dirk Geiger verpasste den Sieg um 0,051 Sekunden. Somit hat Daniel Blin (Automarket AF Racing Team) auch das vierte Saisonrennen gewonnen.

Dem 24-jährigen Polen, der 2025 als Gesamt-Dritter abgeschlossen hatte, geht die hiesige Erfolgsbilanz runter wie Öl. «Letztes Jahr wäre das noch komplett unmöglich gewesen», meinte er. Blins Ducati Panigale V2 rannte den Verfolgern auf den Geraden förmlich weg. In den letzten drei Runden waren der Pole sowie die beiden Deutschen Dirk Geiger und Lennox Lehmann die verbliebenen Podestanwärter – so wie in allen bisherigen Rennen der Saison.

Geiger streckte die Hand zum Sieg aus, als er an Blin vorbeizog und der Pole nicht mehr attackieren konnte. Doch die Windschattenspiele endeten zum Schluss doch wieder zugunsten des Ducati-Fahrers, wenn auch nur mit 0,051 Sekunden Vorsprung. Aber alles war wie immer: Blin siegte vor Geiger und Lehmann.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

Daniel Blin

26

11

20:28,709

2:02,046

25

02

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

Dirk Geiger

60

11

+0,051

2:01,981

20

03

Lennox Lehmann

Lennox Lehmann

28

11

+2,629

2:02,045

16

04

Marvin Siebdrath

Marvin Siebdrath

48

11

+8,206

2:02,732

13

05

Marcel Brenner

Marcel Brenner

25

11

+8,313

2:02,715

11

06

Julius Frellsen

Julius Frellsen

42

11

+10,946

2:02,799

10

07

Luca Göttlicher

Luca Göttlicher

99

11

+11,171

2:02,876

9

08

Luca de Vleeschauwer

Luca de Vleeschauwer

45

11

+18,094

2:03,432

8

09

Filip Novotný

Filip Novotný

11

11

+18,136

2:03,458

7

10

Filip Feigl

Filip Feigl

92

11

+18,196

2:03,557

6

Events

Alle Euro Moto Supersport Events

  • Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • IDM Supersport

    Live

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  2. IDM Supersport

    Live

    Brünn

    Automotodrom Brno, Tschechien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Most

    Autodrom Most, Tschechien
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    31.07. – 02.08.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien