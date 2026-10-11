Nicolo Bulega (Ducati) demütig: «So etwas passiert dir nur einmal im Leben»

So eine Dominanz gab es in der Superbike-WM noch nie, wie sie Nicolo Bulega in dieser Saison zur Schau stellt. Einerseits macht das die Rennen langweilig und vorhersehbar, andererseits ringt uns der Italiener mit seinen sportlichen Leistungen größten Respekt ab. Auf dem Circuito do Estoril unweit der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelang ihm nach dem Pole-Rekord am Samstag zum neunten Mal in dieser Saison das Triple, sämtliche Rennen gewann er mit komfortablem Vorsprung. In 33 Rennen triumphierte Nico 29 Mal!

Werbung

Werbung

Nichts an Bulegas Siegen ist einfach

Von außen mögen die Siege Bulegas einfach ausgesehen haben, doch nichts im Rennsport ist einfach. «Iker Lecuona war sehr stark», sagte der Ducati-Star über seinen Aruba-Teamkollegen, der in allen Läufen Zweiter wurde. «Mein Gefühl für das Motorrad war im Superpole-Race nicht besonders gut, ich hatte mit meinem Team einiges zu bereden. Auf der Bremse und am Kurveneingang tat ich mir schwer, das Limit zu finden. Das war im zweiten Hauptrennen besser, deshalb war ich stärker. Zu Beginn fuhr ich 1:34 min, das ist eine unglaubliche Pace. Mit frischen Reifen hat Iker kaum etwas auf mich verloren, erst ab Rennmitte war ich schneller, weil ich die Reifen mehr geschont hatte.»

Bulega ließ sich auch vom leichten Regen in einigen Kurven nicht aus dem Rhythmus bringen, «ich hatte nichts zu verlieren», unterstrich er. «Der Regen war nicht zu stark, aber ich konnte ihn unter dem Helm riechen. Das war mir egal, ich bin bereits Champion, ich hätte mir auch einen Fehler leisten können, das hätte am Saisonresultat nichts geändert. Es windete etwas, der Asphalt wurde nicht nass, deshalb konnte ich 100 Prozent pushen und etwas Risiko eingehen – ich hatte alles unter Kontrolle. 29 Rennen in einer Saison zu gewinnen ist unfassbar, fantastisch. So eine Saison wird mir nie wieder gelingen, das steht fest, das ist unmöglich zu wiederholen. So etwas passiert dir nur einmal im Leben, also genieße ich es. Die Siege in Estoril geben mir zusätzliches Vertrauen für Jerez, eine Strecke, die ich sehr mag.»

Werbung

Werbung