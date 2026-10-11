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Nicolo Bulega (Ducati) demütig: «So etwas passiert dir nur einmal im Leben»

29. Sieg im 33. Rennen, zum neunten Mal alle drei Läufe an einem Wochenende gewonnen. «So eine Saison wird mir nie wieder gelingen», sagte Superbike-Weltmeister Nicolo Bulega in Estoril.

Superbike WM

Nicolo Bulega: Zum 29. Mal in dieser Saison Sieger
Nicolo Bulega: Zum 29. Mal in dieser Saison Sieger
Foto: aruba.it ducati
Nicolo Bulega: Zum 29. Mal in dieser Saison Sieger
© aruba.it ducati

Im Artikel erwähnt

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So eine Dominanz gab es in der Superbike-WM noch nie, wie sie Nicolo Bulega in dieser Saison zur Schau stellt. Einerseits macht das die Rennen langweilig und vorhersehbar, andererseits ringt uns der Italiener mit seinen sportlichen Leistungen größten Respekt ab. Auf dem Circuito do Estoril unweit der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelang ihm nach dem Pole-Rekord am Samstag zum neunten Mal in dieser Saison das Triple, sämtliche Rennen gewann er mit komfortablem Vorsprung. In 33 Rennen triumphierte Nico 29 Mal!

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Nichts an Bulegas Siegen ist einfach

Von außen mögen die Siege Bulegas einfach ausgesehen haben, doch nichts im Rennsport ist einfach. «Iker Lecuona war sehr stark», sagte der Ducati-Star über seinen Aruba-Teamkollegen, der in allen Läufen Zweiter wurde. «Mein Gefühl für das Motorrad war im Superpole-Race nicht besonders gut, ich hatte mit meinem Team einiges zu bereden. Auf der Bremse und am Kurveneingang tat ich mir schwer, das Limit zu finden. Das war im zweiten Hauptrennen besser, deshalb war ich stärker. Zu Beginn fuhr ich 1:34 min, das ist eine unglaubliche Pace. Mit frischen Reifen hat Iker kaum etwas auf mich verloren, erst ab Rennmitte war ich schneller, weil ich die Reifen mehr geschont hatte.»

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Bulega ließ sich auch vom leichten Regen in einigen Kurven nicht aus dem Rhythmus bringen, «ich hatte nichts zu verlieren», unterstrich er. «Der Regen war nicht zu stark, aber ich konnte ihn unter dem Helm riechen. Das war mir egal, ich bin bereits Champion, ich hätte mir auch einen Fehler leisten können, das hätte am Saisonresultat nichts geändert. Es windete etwas, der Asphalt wurde nicht nass, deshalb konnte ich 100 Prozent pushen und etwas Risiko eingehen – ich hatte alles unter Kontrolle. 29 Rennen in einer Saison zu gewinnen ist unfassbar, fantastisch. So eine Saison wird mir nie wieder gelingen, das steht fest, das ist unmöglich zu wiederholen. So etwas passiert dir nur einmal im Leben, also genieße ich es. Die Siege in Estoril geben mir zusätzliches Vertrauen für Jerez, eine Strecke, die ich sehr mag.»

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Fahrer
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Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

21

+31,992

1:36,129

6

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