Francesco Bagnaia (Crash) im Tiefflug: «Kein Gefühl, kein Grip»

Schon der Sprint am Samstag hatte wenig Gutes verheißen. Von Startplatz 10 kam Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia als Achter ins Ziel, zehn Sekunden hinter Teamkollege Marc Marquez, und zog ein ernüchterndes Fazit.

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Als Hauptproblem nannte er fehlenden Grip, für den GP wollte das Team mehr Unterstützung am Hinterrad finden. Ein Platz in den Top-8 sei realistisch, meinte der Italiener. Ließen sich die Probleme über Nacht lösen?

Vorderreifendruck zu niedrig, beim Pushen crashte Bagnaia

Die Antwort fiel deutlich aus. Bagnaia lag auf Rang 10, als er in Runde 5 zu Boden ging. «Ich bin einfach gestürzt. Kein Gefühl, kein Grip, und bin gestürzt», fasste er knapp zusammen und gab sich äußerst wortkarg.

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Überrascht habe ihn der Abflug nicht. Er habe versucht, zu Luca Marini (Honda) aufzuschließen, um im Windschatten den Vorderreifendruck wieder anzuheben. «Aber ich habe in diesem Moment zu viel vom Hinterrad verlangt. Es hat mich nicht unterstützt.» Und schon rutschte Bagnaia ins indonesische Kiesbett.

Erschreckender Trend: Seit Brünn stürzt «Pecco» regelmäßig ab

Für den zweifachen MotoGP-Weltmeister ist es der achte Nuller der Saison – die Sprints nicht mitgezählt. In der WM-Wertung fällt er mit 166 Punkten auf Rang 9 zurück. Wie dramatisch der Formeinbruch ist, zeigt der Vergleich: In den ersten neun Rennen bis einschließlich Brünn sammelte Bagnaia 127 Punkte und stand mehrfach auf dem Podium. Seit Assen kamen in acht Rennen nur noch 39 Zähler hinzu.

Brünn war zugleich sein letzter Podestplatz in einem GP, sein letzter Sieg liegt über ein Jahr zurück: Motegi 2025. Fünf Grand Prix bleiben ihm noch, um die Saison und seine Zeit bei Ducati versöhnlich abzuschließen. Am Samstag hatte er Sepang als die Strecke genannt, auf die er sich am meisten freut. Zuerst geht es aber nach Phillip Island, wo man das braucht, was ihm seit Monaten fehlt: Gefühl und Grip.