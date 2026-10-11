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Superbike-WM Estoril Grid Lauf 2: Der größte Gewinner heißt Alvaro Bautista

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Estoril um 16.30 Uhr von wo losfahren wird.

Superbike WM

Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
Foto: gold & goose
Für Alvaro Bautista geht es sieben Startplätze nach vorne
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Estoril Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, dem in der ersten Kurve des Sprintrennens Yari Montella (Barni Ducati) so vors Vorderrad fuhr, dass er fast von der Maschine fiel und bis ans Ende des Feldes durchgereicht wurde. Auch Montella fiel dadurch weit zurück, die beiden kamen nur auf den Plätzen 11 und 13 ins Ziel.

Größter Nutznießer in Portugal ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um erstaunliche sieben Startplätze auf Grid-Position 5 nach vorne geht.

Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Surra, Ducati

  4. Oliveira, BMW

  5. Bautista, Ducati

  6. Bassani, Bimota

  7. Vierge, Yamaha

  8. Dixon, Honda

  9. Baldassarri, Ducati

  10. Sam Lowes, Ducati

  11. Alex Lowes, Bimota

  12. Bridewell, Ducati

  13. Montella, Ducati

  14. Manzi, Yamaha

  15. Gardner, Yamaha

  16. Petrucci, BMW

  17. Baz, Ducati

  18. Gerloff, Kawasaki

  19. Rato, Yamaha

  20. Chantra, Honda

  21. Smits, Yamaha

  22. Locatelli, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Alex Lowes, Bimota

  4. Surra, Ducati

  5. Oliveira, BMW

  6. Montella, Ducati

  7. Dixon, Honda

  8. Bassani, Bimota

  9. Baldassarri, Ducati

  10. Sam Lowes, Ducati

  11. Gerloff, Kawasaki

  12. Bautista, Ducati

  13. Vierge, Yamaha

  14. Petrucci, BMW

  15. Locatelli, Yamaha

  16. Gardner, Yamaha

  17. Chantra, Honda

  18. Baz, Ducati

  19. Bridewell, Ducati

  20. Manzi, Yamaha

  21. Rato, Yamaha

  22. Smits, Yamaha

TV-Programm

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Lecuona, Surra

Reihe 2: Oliveira, Bautista, Bassani

Reihe 3: Vierge, Dixon, Baldassarri

Reihe 4: Alex Lowes, Montella, Sam Lowes

Reihe 5: Gerloff, Petrucci, Locatelli

Reihe 6: Gardner, Chantra, Baz

Reihe 7: Bridewell, Manzi, Rato

Reihe 8: Smits

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Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

04

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

05

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

06

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

07

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

08

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

09

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

10

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

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    04.–06.09.2026
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