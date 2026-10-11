Superbike-WM Estoril Grid Lauf 2: Der größte Gewinner heißt Alvaro Bautista

Superbike WM • Neu
Estoril, Sprint: Bulega mit dem 28. Saisonsieg – Pech für Oliveira
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Estoril um 16.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Estoril Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, dem in
Größter Nutznießer in Portugal ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um erstaunliche sieben Startplätze auf Grid-Position 5 nach vorne geht.
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Surra, Ducati
Oliveira, BMW
Bautista, Ducati
Bassani, Bimota
Vierge, Yamaha
Dixon, Honda
Baldassarri, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bridewell, Ducati
Montella, Ducati
Manzi, Yamaha
Gardner, Yamaha
Petrucci, BMW
Baz, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Rato, Yamaha
Chantra, Honda
Smits, Yamaha
Locatelli, Yamaha
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Surra, Ducati
Oliveira, BMW
Montella, Ducati
Dixon, Honda
Bassani, Bimota
Baldassarri, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Gerloff, Kawasaki
Bautista, Ducati
Vierge, Yamaha
Petrucci, BMW
Locatelli, Yamaha
Gardner, Yamaha
Chantra, Honda
Baz, Ducati
Bridewell, Ducati
Manzi, Yamaha
Rato, Yamaha
Smits, Yamaha
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Surra
Reihe 2: Oliveira, Bautista, Bassani
Reihe 3: Vierge, Dixon, Baldassarri
Reihe 4: Alex Lowes, Montella, Sam Lowes
Reihe 5: Gerloff, Petrucci, Locatelli
Reihe 6: Gardner, Chantra, Baz
Reihe 7: Bridewell, Manzi, Rato
Reihe 8: Smits
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