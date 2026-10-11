Superbike-WM Estoril Grid Lauf 2: Der größte Gewinner heißt Alvaro Bautista

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Estoril Circuit ist um 16.30 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, dem in der ersten Kurve des Sprintrennens Yari Montella (Barni Ducati) so vors Vorderrad fuhr, dass er fast von der Maschine fiel und bis ans Ende des Feldes durchgereicht wurde. Auch Montella fiel dadurch weit zurück, die beiden kamen nur auf den Plätzen 11 und 13 ins Ziel.

Größter Nutznießer in Portugal ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um erstaunliche sieben Startplätze auf Grid-Position 5 nach vorne geht.

Ergebnisse Superpole-Race:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Surra, Ducati Oliveira, BMW Bautista, Ducati Bassani, Bimota Vierge, Yamaha Dixon, Honda Baldassarri, Ducati Sam Lowes, Ducati Alex Lowes, Bimota Bridewell, Ducati Montella, Ducati Manzi, Yamaha Gardner, Yamaha Petrucci, BMW Baz, Ducati Gerloff, Kawasaki Rato, Yamaha Chantra, Honda Smits, Yamaha Locatelli, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

Bulega, Ducati Lecuona, Ducati Alex Lowes, Bimota Surra, Ducati Oliveira, BMW Montella, Ducati Dixon, Honda Bassani, Bimota Baldassarri, Ducati Sam Lowes, Ducati Gerloff, Kawasaki Bautista, Ducati Vierge, Yamaha Petrucci, BMW Locatelli, Yamaha Gardner, Yamaha Chantra, Honda Baz, Ducati Bridewell, Ducati Manzi, Yamaha Rato, Yamaha Smits, Yamaha

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Heute Estoril: Rennen 2 FIM Superbike World Championship 11.10.2026 - 16:05

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2: