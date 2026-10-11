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Ducati-Ass Nicolo Bulega in Estoril auf Rekordjagd: Was man live sehen kann

Nach seinem Triumph im ersten Superbike-Lauf kann Weltmeister Nicolo Bulega (Ducati) bereits am Sonntag alleiniger Sieg-Rekordhalter werden. Wo die Action in Estoril live zu sehen ist.

Superbike WM

Die Superbike-WM 2026 gastiert am Sonntag in Estoril
Die Superbike-WM 2026 gastiert am Sonntag in Estoril
Foto: Gold & Goose
Die Superbike-WM 2026 gastiert am Sonntag in Estoril
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum offiziell nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com. Aber Achtung: Beim vorletzten Rennwochenende auf dem Circuito do Estoril in Portugal muss eine Zeitverschiebung von einer Stunde beachtet werden!

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Nachdem die Superbike-WM 2026 bereits seit Cremona zugunsten von Nicolo Bulega (Ducati) entschieden ist, kann der Italiener in Estoril und Jerez befreit an den Start gehen. Der Sieg am Samstag war der 27. des Italieners in diesem Jahr, so viele gewann zuvor nur Alvaro Bautista 2023. Gewinnt der 26-Jährige auch das Superpole-Race und/oder den zweiten Lauf, wäre er bereits nach Portugal alleiniger Rekordhalter!

Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Vom zehnten Saisonmeeting auf dem Circuito do Estoril beginnt der durchgehende Live-Streams aller Kategorien am Sonntag um 11:55 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Der zweite Lauf am Sonntag wird jedoch nicht live gezeigt, denn der Privatsender gibt dem DTM-Saisonfinale aus Hockenheim den Vorzug. Superpole-Race und Lauf 2 werden unmittelbar im Anschluss ab 18:07 Uhr als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

TV-Programm

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restlichen beiden Events ist für 9,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Estoril vom 9. bis 11. Oktober

Sonntag

Ortszeit

MESZ

Dauer

Serie

Session

09:15

10:15

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

10:35

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

12:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

14:00

12 Rd.

R3 Cup

Rennen 2

14:00

15:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

16:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

03

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

04

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

05

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

06

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

07

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

08

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

09

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

10

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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