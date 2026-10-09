Nächste Aufgaben für Nicolo Bulega: Bautista-Rekord knacken, MotoGP-Test

In einer traumhaften Saison mit 26 Siegen in bislang 30 Rennen gewann Nicolo Bulega bei seinem Heimrennen in Cremona vorzeitig den Titel in der Superbike-Weltmeisterschaft. Der 26-Jährige ist erst der zweite Italiener nach Max Biaggi, der das schaffte. Und er ist der Erste, dem das mit Ducati gelang .

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In Cremona musste sich Bulega in allen drei Läufen hinter seinem Aruba-Teamkollegen Iker Lecuona anstellen, es war offensichtlich, dass er den Titelgewinn im Hinterkopf hatte. Bei den Rennen in Estoril an diesem Wochenende kann er entspannt fahren und beendete den Trainingsfreitag mit knappem Vorsprung als Schnellster .

Für Bulega ist es der zweite WM-Titel, in der Saison 2023 triumphierte er mit seinem Team Aruba.it Ducati bereits in der Supersport-Klasse. «Für mich kam der Supersport-Titel nach vielen Jahren, in denen schlechte Dinge geschahen», schilderte Nico beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Portugal. «Deshalb war das sehr emotional für mich, ich hatte viele miese Jahre hinter mir. Die Superbike-Klasse ist wichtiger, aber für mich persönlich sind die beiden Titel auf dem gleichen Level.»

Als die Feier mit dem Team am Sonntagabend in Cremona vorbei war, konzentrierte sich Bulega direkt wieder auf seine Aufgaben, die in dieser Saison noch vor ihm liegen. «Die große Party wird es erst danach geben», verriet er. «Für mich ist es sehr wichtig, dass ich dieses Fahrerlager bestens verlasse und noch so viele Rennen wie möglich gewinne, bevor ich in die MotoGP wechsle. Auch wenn ich die Meisterschaft bereits errungen habe, ist es wichtig für mich, in Estoril und Jerez zu siegen. Dann kann ich an die Party denken.»

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Nur ein Sieg fehlt Bulega zu Bautistas Rekord

Alvaro Bautista hält den Rekord mit den meisten Siegen in einer Saison, 2023 stand der Spanier 27 Mal oben auf dem Podest. Sechs Läufe hat Bulega noch zu bestreiten, 26 Siege gelangen ihm bereits. «Gelänge mir ein weiterer Rekord in dieser Saison, wäre das natürlich sehr schön, es wäre fantastisch», unterstrich das Ducati-Ass. «Aber der Titelgewinn ist bereits etwas Großes. Gelingt mir dieser Rekord, warum nicht. Aber ich werde nicht während der Rennen an den Rekord denken.»

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Die Superbike-WM endet am 16.–18. Oktober in Jerez. Im November wird Bulega in Jerez einen weiteren MotoGP-Test mit der neuen 850er und auf Michelin-Reifen absolvieren. Am 1. Dezember hat er dann den ersten Arbeitstag für sein neues Team VR46 Ducati und trifft beim ersten IRTA-Wintertest in Valencia auf seine nächstjährigen Gegner in der MotoGP.