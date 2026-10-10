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SBK Estoril FP3: Grandioser Save von Montella – Alex Lowes knapp vor Bulega

Bimota-Werkspilot Alex Lowes drehte im FP3 der Superbike-WM 2026 am Samstagmorgen in Estoril die bislang schnellste Runde des Wochenendes. BMW ist mit Miguel Oliveira vorne dabei.

Superbike WM

Yari Montella gelang ein erstaunlicher Save
Yari Montella gelang ein erstaunlicher Save
Foto: worldsbk.com
Yari Montella gelang ein erstaunlicher Save
© worldsbk.com

Im Artikel erwähnt

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Nach den beiden freien Trainings am Freitag lag Weltmeister Nicolo Bulega aus dem Aruba-Ducati-Werksteam in der kombinierten Zeitenliste mit 1:35,432 min vorne und war damit um eine Winzigkeit schneller als seine Markenkollegen Alberto Surra und Iker Lecuona. Als Orientierungshilfe: Den Pole-Rekord hält Toprak Razgatlioglu (BMW) seit 2025 mit 1:34,203 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega im gleichen Jahr im Sprint in 1:34,973 min.

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Nicht dabei in den Rennen an diesem Wochenende ist Tarran Mackenzie (MGM Ducati): Der Brite bekam nach seinem schweren Sturz in Donington Park im Juli keine ärztliche Freigabe und wird in Portugal wie auch beim Saisonfinale am nächsten Wochenende in Jerez vom Franzosen Loris Baz ersetzt.

Im 20-minütigen FP3 am Samstagmorgen ab 9.40 Uhr Ortszeit, Portugal liegt gegenüber MEZ eine Stunde zurück, gelang Bulega bei herbstlich angenehmen 20 Grad Celsius Lufttemperatur bereits in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:35,299 min die bis dahin beste Zeit des Wochenendes und setzte in der zweiten mit 1:34,923 min sofort noch eins drauf.

Im Artikel erwähnt

Alex Lowes drehte in letzter Minute auf

Weil die Fahrer im FP3 sehr unterschiedliche Strategien verfolgen und mit verschiedenen Reifen ausrücken, in Portugal kommen auch Qualifyer von Pirelli zum Einsatz, haben die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

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Bulegas Zeit hielt bis eine Minute vor Schluss, dann katapultierte sich überraschend Bimota-Ass Alex Lowes (Bimota) auf Platz 1 der Zeitenliste. Bulega wurde mit 0,083 sec Rückstand Zweiter, es folgen der beeindruckende Surra, BMW-Hoffnung Miguel Oliveira und Axel Bassani mit der zweiten Bimota.

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Dem WM-Dritten Yari Montella gelang ein erstaunlicher Save, er landete auf Position 7, direkt vor Barni-Teamkollege Alvaro Bautista. Kawasaki-Einzelkämpfer Garrett Gerloff wurde Neunter, Jake Dixon brachte die beste Honda auf Platz 10 und Xavier Vierge wurde als schnellster Yamaha-Fahrer Elfter.

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