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Superbike-Rookie Alberto Surra (Ducati) wird immer besser: Was noch fehlt

Zuerst wurde die Verpflichtung von Alberto Surra durch das Motocorsa Ducati belächelt, doch bei Halbzeit der Superbike-WM 2026 scheint das erste Podium des 22-Jährigen nur eine Frage der Zeit zu sein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alberto Surra ist in der Superbike-WM angekommen
Alberto Surra ist in der Superbike-WM angekommen
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra ist in der Superbike-WM angekommen
© Gold & Goose

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Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

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Alberto Surra macht die typische Lernkurve eines Superbike-Rookies durch: Zuerst benötigte der Italiener einige Rennen, um sich an die Ducati V4R zu gewöhnen und auf Speed zu kommen. Kaum in den Top-10 angekommen musste der erst 22-Jährige erkennen, dass die Reifen bei aggressiver Fahrweise keine Renndistanz durchhalten. Die richtige Einteilung der Rennen ist mit den Reifen von Pirelli eine Herausforderung.

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Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
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Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
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Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
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Jake Dixon
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Bridewell und Baldassarri
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Yari Montella
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Álvaro Bautista
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Iker Lecuona und Sam Lowes
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Bulega, Lecuona und Team
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Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
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Sieger Nicolò Bulega
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Willkommen in Aragón
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Bei Saisonhalbzeit ist der Motocorsa-Pilot mit der Anpassung an die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft gut vorangekommen. Zuletzt im MotorLand Aragon fuhr der Turiner in der Superpole als Dritter in die erste Reihe und erreichte im Sprintrennen als Vierter sein bisher bestes Superbike-Finish. Platz 6 im zweiten Lauf in Most ist sein bestes Ergebnis in einem langen Rennen.

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Es ist klar: Für sein bevorstehendes Heimrennen in Misano ist Surra extrem motiviert, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

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«Aragon war ein super positives Wochenende für mich und für das Team, und ich freue mich wirklich für alle, denn wir haben diese Ergebnisse sowohl im Qualifying als auch in den Rennen wirklich verdient», betonte Surra. «Allerdings müssen wir noch weiter daran arbeiten, unsere Performance über die längere Renndistanz zu verbessern – aber wir haben viele wichtige Daten gesammelt! Ich kann es kaum erwarten, in Misano gemeinsam mit dem Team weiter zu wachsen und einen weiteren Schritt nach vorn zu machen.»

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Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Nachdem Motocorsa mit Michael Rinaldi (2024) und Ryan Vickers (2025) zwei magere Jahre hatte, scheint Teammanager Lorenzo Mauri mit Surra – wie einst bei Axel Bassani – den richtigen Riecher gehabt zu haben.

«Das Wochenende in Aragon haben wir mit einem großartigen vierten Platz im Superpole-Race und einem achten Platz in Rennen 2 abgeschlossen, wobei wir 18 Sekunden hinter dem Sieger und 12 Sekunden hinter dem Podium landeten. Das ist unser bisher bestes Ergebnis, was den Abstand zu den Spitzenreitern angeht», analysierte Mauri. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns und werden daran arbeiten, weitere Fortschritte zu erzielen. Diese Ergebnisse zeigen jedoch deutlich das Potenzial sowohl des Motorrads als auch des Fahrers. Wir sind in der Gesamtwertung auf den elften Platz vorgerückt, und das gibt uns große Motivation, uns weiter zu verbessern.»

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