SBK-WM 2026 in Misano: Ab 12 Uhr starten die ersten Rennen aller Klassen

Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Misano beginnen am Samstag und Sonntag die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 9:35 Uhr und 10:45 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr, am Sonntag um 13:10 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

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Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass für die restliche Saison für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli