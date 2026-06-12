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Nicolai Skovbjerg wechselt zu SixtySeven Racing Husqvarna

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Scott Smulders startet das dänische Talent Nicolai Skovbjerg schon in Tensfeld für das deutsche Team SixtySeven Racing.

Thoralf Abgarjan

Von

ADAC MX Masters

Nicolai Skovbjerg beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel
Nicolai Skovbjerg beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Nicolai Skovbjerg beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

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Das dänische Talent Nicolai Skovbjerg ist der Führende des ADAC MX Youngster Cups. In dieser Woche kam es zur Trennung von seinem Team 'MX-Handel Husqvarna'. Der Däne wechselte in das Team 'SixtySeven Racing' und wird schon am Wochenende in Tensfeld für sein neues Team starten.

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Nicolai Skovbjerg und Teaminhaber Markus Weinbuch
Nicolai Skovbjerg und Teaminhaber Markus Weinbuch
Foto: copyright free
Nicolai Skovbjerg und Teaminhaber Markus Weinbuch
© copyright free

Scott Smulders in Frankreich schwer verletzt

Skovbjerg ersetzt im Team SixtySeven Racing den verletzten Scott Smulders. Der Niederländer stürzte im ersten MX2-WM-Lauf in Lacapelle-Marival und zog sich zwei Wirbelbrüche, einen Bruch in der Hand sowie Verletzungen von Milz und Niere zu. Das Team war auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz und hat sich entschieden, einen der herausragenden Fahrer der diesjährigen EMX250-Meisterschaft zu holen.

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Scott Smulders zog sich beim Frankreich-Grand-Prix schwere Verletzungen zu
Scott Smulders zog sich beim Frankreich-Grand-Prix schwere Verletzungen zu
Foto: copyright free
Scott Smulders zog sich beim Frankreich-Grand-Prix schwere Verletzungen zu
© copyright free

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Fokus auf EMX und Youngster Cup

Der Fokus von Nicolai Skovbjerg wird weiterhin auf der EMX250 und dem ADAC Youngster Cup liegen, in der er mit einem Vorsprung von 14 Punkten in Führung liegt.

Youngster Cup nach 3 Etappen:

  1. Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 199 Punkte

  2. Scott Smulders (NL), Husqvarna – 185 (-14)

  3. Mads Fredsoe (DK), KTM – 149 (-50)

  4. Liam Owens (AUS), KTM – 140 (-59)

  5. Lyonel Reichl (LIE), KTM – 137 (-62)

  6. Jan Krug – Triumph (D), 127 (-72)

Nicolai Skovbjerg im Talkessel
Nicolai Skovbjerg im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Nicolai Skovbjerg im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

Debüt in Tensfeld

In Tensfeld wird Skovbjerg sein Debüt für SixtySeven Racing geben. Teambesitzer Markus Weinbuch ist vom Neuzugang begeistert: «Wir freuen uns darauf, Nicolai Skovbjerg mit unserer Expertise zu unterstützen und ihn in seiner Karriere zu begleiten. Wir möchten, dass er weiter an seiner Leistung arbeitet, sein Potenzial weiter ausbaut und wir hoffen, dass er die Saison ohne Verletzungen übersteht.»

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