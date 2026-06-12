Max Verstappen 6. in Barcelona: «Ich weiss nicht, was ich machen soll»

Vor zehn Jahren gewann Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten Grand Prix, später kamen auf der katalanischen Rennbahn drei Volltreffer hinzu. Um seinen fünften Barcelona-Sieg einzufahren, muss der 28-jährige Niederländer die Abstimmung seines Red Bull Racing-Rennwagens optimieren.

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Max ist Sechstschnellster im zweiten Training, fast neun Zehntelsekunden hinter Leader Lando Norris, und besonders auf dem harten Pirelli-Reifen passt da wenig zusammen.

Max am Funk: «Ich weiss nicht, was ich machen soll, ich habe Untersteuern, ich habe Übersteuern, es ist einfach furchtbar.»

In den Dauerläufen zeichnet sich ab: RBR muss zulegen, sonst ist man hinter McLaren und Mercedes (auf Augenhöhe) sowie Ferrari (Leclerc schneller als Hamilton) hier nur vierte Kraft. Aber keiner hat im zweiten Training mehr Runden zurückgelegt als Max, mit 33.

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Max fasst seinen Tag so zusammen: «Kein guter Tag, einfach kein Grip – langsame Kurven, mittelschnelle Kurven, schnelle Kurven, überall das gleiche. Das ist nicht, wo wir sein wollen.»

«Wir haben echte Probleme mit dem Auto, es nimmt die Reifen sehr her. Im Moment passt das alles noch nicht zusammen. Zuletzt hatten wir Strecken mit langsamen Kurven, und ich dachte, wir sind der Spitze ein wenig nähergekommen. Nun sind wir auf einer Bahn, auf welcher wir jeden Kurventyp finden, und offenbar liegen wird doch etwas mehr zurück.»