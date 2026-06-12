Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen 6. in Barcelona: «Ich weiss nicht, was ich machen soll»

Der vierfache Barcelona-GP-Sieger Max Verstappen hat im zweiten Training die sechstschnellste Zeit erhielt. Der Niederländer ist mit seinem Auto unzufrieden: «Wir sind nicht, wo wir sein wollen.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Vor zehn Jahren gewann Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten Grand Prix, später kamen auf der katalanischen Rennbahn drei Volltreffer hinzu. Um seinen fünften Barcelona-Sieg einzufahren, muss der 28-jährige Niederländer die Abstimmung seines Red Bull Racing-Rennwagens optimieren.

Werbung

Werbung

Max ist Sechstschnellster im zweiten Training, fast neun Zehntelsekunden hinter Leader Lando Norris, und besonders auf dem harten Pirelli-Reifen passt da wenig zusammen.

Max am Funk: «Ich weiss nicht, was ich machen soll, ich habe Untersteuern, ich habe Übersteuern, es ist einfach furchtbar.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In den Dauerläufen zeichnet sich ab: RBR muss zulegen, sonst ist man hinter McLaren und Mercedes (auf Augenhöhe) sowie Ferrari (Leclerc schneller als Hamilton) hier nur vierte Kraft. Aber keiner hat im zweiten Training mehr Runden zurückgelegt als Max, mit 33.

Werbung

Werbung

Max fasst seinen Tag so zusammen: «Kein guter Tag, einfach kein Grip – langsame Kurven, mittelschnelle Kurven, schnelle Kurven, überall das gleiche. Das ist nicht, wo wir sein wollen.»

TV-Programm

«Wir haben echte Probleme mit dem Auto, es nimmt die Reifen sehr her. Im Moment passt das alles noch nicht zusammen. Zuletzt hatten wir Strecken mit langsamen Kurven, und ich dachte, wir sind der Spitze ein wenig nähergekommen. Nun sind wir auf einer Bahn, auf welcher wir jeden Kurventyp finden, und offenbar liegen wird doch etwas mehr zurück.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

30

1:15,426

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,009

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

24

+0,057

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

29

+0,373

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,589

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

33

+0,895

07

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

29

+0,985

08

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

27

+1,185

09

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

28

+1,205

10

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

30

+1,248

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien