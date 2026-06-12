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Der deutsche Motorsport trauert um Philipp Wlazik (1986-2026)

Der ehemalige Nordschleifen-, ADAC GT Masters- und Porsche Carrera Cup-Pilot Philipp Wlazik, der 2017 das Lamborghini Super Trofeo World Final gewann, ist im Alter von 39 Jahren verstorben.

Jonas Plümer

Von

ADAC GT Masters

Philipp Wlazik ist im Alter von 39 Jahren verstorben
Philipp Wlazik ist im Alter von 39 Jahren verstorben
Foto: Jan Brucke/VLN
Philipp Wlazik ist im Alter von 39 Jahren verstorben
© Jan Brucke/VLN

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Die deutsche Motorsportszene trauert um Philipp Wlazik. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb Wlazik am 4. Juni im Alter von 39 Jahren.

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Auf der Nürburgring-Nordschleife war Wlazik unter anderem 2019 im Nissan GT-R GT3 von KCMG unterwegs und fuhr zufuhr unter anderem im Ford GT von Jürgen Alzen sowie im BMW Z4 GT3 von Uwe Alzen. 2017 belegte er im Lamborghini Super Trofeo von Dörr Motorsport den zweiten Rang in der SP8-Klasse beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem gewann er mit dem Team aus Frankfurt im selben Jahr das Lamborghini Super Trofeo World Final in der Am-Klasse und belegte in der Kategorie in der Lamborghini Super Trofeo Europe den dritten Meisterschaftsrang mit zwei Klassensiegen.

Auch außerhalb der Nürburgring-Nordschleife war Wlazik aktiv. So bestritt er für Attempto Racing mehrfach die 24h Dubai und nahm 2010 an einem ADAC GT Masters-Wochenende teil. 2015 bestritt er für das Team aus Langenhagen mehrere Rennwochenende in der Balncpain Sprint Series, dem heutigen GT World Challenge Europe Sprint Cup. 2011 bestritt er im Haribo Porsche ein weiteres Rennwochenende im ADAC GT Masters. Im deutschen Porsche Carrera Cup trat er für Land-Motorsport, Attempto und Aust Motorsport an. Seinen letzten internationalen Rennstart absolvierte er 2019 bei den 24h Spa im Ferrari 488 GT3 von HB Racing.

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Unsere Gedanken sind mit der Familie und den Freunden von Philipp Wlazik.

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