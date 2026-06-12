Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Misano, FP2: Vier Ducati vor Bimota – Lebenszeichen von Yamaha

Das zweite freie Training der Superbike-WM 2026 in Misano endete nicht überraschend mit der Bestzeit von Nicolò Bulega. Ducati beanspruchte die ersten vier Positionen. Eine Yamaha in die Top-10.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega dominierte den Freitag
Nicolo Bulega dominierte den Freitag
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega dominierte den Freitag
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Beim Meeting der Superbike-WM 2026 in Misano wird Honda-Werkspilot Jake Dixon von Testfahrer Ryan Vickers ersetzt. Im ROKiT BMW-Team ist Miguel Oliveira zurückgekehrt, jedoch fehlt Danilo Petrucci, der von Testfahrer Michael van der Mark vertreten wird.

Werbung

Werbung

Im morgendlichen FP1 fuhr – wer sonst – Leader Nicolò Bulega (Ducati) in 1:32,733 min die schnellste Rundenzeit. Allerdings scheint die Luft für den WM-Leader an der Spitze dünner zu werden, denn mit nur 0,059 sec Rückstand war sein Aruba.it-Teamkollege Iker Lecuona nur einen Wimpernschlag langsamer. Hinter sechs V4R wurde überraschend Xavi Vierge mit der Yamaha R1 bester Nicht-Ducati-Pilot.

Zu Beginn des zweiten Trainings um 15 Uhr war es mit 25 Grad etwas wärmer als am Vormittag, auf die Rundenzeiten wirkte sich das jedoch nicht aus. Nach nur acht Minuten hatte Bulega in 1:32,627 min eine schnellere Runde gefahren und auch Lecuona fuhr in 1:32,799 min schneller als im FP1. Die Top-8 – sechs Ducati und zwei Bimota – lagen innerhalb einer Sekunde.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2025 Bulega mit 1:31,618 min, die schnellste Rennrunde drehte Toprak Razgatlioglu (BMW) 2024 im Sprint in 1:32,687 min.

Werbung

Werbung

Unter Beobachtung von MotoGP-Teammanager Davide Tardozzi steigerte sich Bulega stetig. Nach sieben Runden ließ sich der 26-Jährige eine Zeit von 1:32,235 min notieren und lag damit 0,5 sec vor Lecuona und 0,8 sec Yari Montella (Ducati) an. Als Vierter und Fünfter folgten die Bimota-Asse Axel Bassani und Alex Lowes.

TV-Programm

Nach 15 Minuten waren die Top-5 unverändert und auf den Plätzen 7 bis 11 folgten die restlichen Ducati-Privatiers. Als Zwölfter hatte Yamaha-Pilot Remy Gardner 1,6 sec Rückstand, gefolgt von BMW-Aushängeschild Miguel Oliveira (13.). Honda-Pilot Somkiat Chantra war 16. und Garrett Gerloff folgte mit der einzigen Kawasaki auf der 17. Position.

Bei Halbzeit der 45-minütigen Session hatten nur acht von 22 Piloten noch keine Verbesserung ihrer Rundenzeit am Vormittag erreicht. In den Top-10 gab es keine wesentliche Veränderung.

Iker Lecuona: Harmloser Sturz über das Vorderrad

Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Lecuona harmlos über das Vorderrad. Kurz zuvor hatte der Spanier in 1:32,523 min eine persönlich schnellste Runde gefahren und seinen Rückstand auf Bulega auf 0,288 sec reduziert. Der einzige Pilot in den Top-10, der am Vormittag schneller war, war Sam Lowes auf der sechsten Position.

Werbung

Werbung

In den letzten Minuten nahmen einige Piloten eine schnelle Runde in Angriff. Lecuona verkürzte auf nur noch 0,166 sec auf Bulega. Montella stürmte auf Platz 3 nach vorn und endlich gelang Sam Lowes (4.) eine schnellere Runde als im FP1.

Bester Nicht-Ducati-Pilot wurde Axel Bassani mit der Bimota KB998 als Fünfter, Teamkollege Alex Lowes wurde Siebter. Mit Platz 8 und damit beendete Xavi Vierge als bester Yamaha-Pilot den ersten Trainingstag.

Platz 16 mit 1,4 sec Rückstand von Oliveira geht angesichts der Umstände völlig in Ordnung. Petrucci-Ersatz Michael van der Mark war 0,2 sec langsamer als der Portugiese.

Enttäuschung bei Kawasaki: Am Tag der Vertragsverlängerung kam Garrett Gerloff nicht über Position 17 hinaus.

Werbung

Werbung

Honda steht mit Chantra und Vickers auf den Plätzen 19 und 21 vor einem weiteren schwierigen Superbike-Wochenende.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

1:32,235

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+0,166

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

24

+0,576

04

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,669

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+0,768

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

17

+0,779

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+0,867

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+1,020

09

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

20

+1,093

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

+1,196

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien