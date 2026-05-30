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Superbike-WM 2026 in Aragon: Erster Lauf zur ungewohnten Uhrzeit

Wegen der MotoGP in Mugello wurde der Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Aragon angepasst. Wie und wo man den ersten Lauf der Top-Kategorie live sehen kann.

Superbike WM

Aragon ist Schauplatz des sechsten Superbike-Meetings 2026
Aragon ist Schauplatz des sechsten Superbike-Meetings 2026
Foto: Gold & Goose
Aragon ist Schauplatz des sechsten Superbike-Meetings 2026
© Gold & Goose

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Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear – also bei Kabel oder Satellit – ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Allerdings steht das Rennwochenende in Spanien im Konflikt mit der MotoGP in Mugello. Als Rechteinhaber beider Serien verlegte die Dorna den Startzeitpunkt für den ersten Lauf am Samstag auf 14 Uhr, wodurch eine Live-Übertragung ab 13:55 Uhr möglich ist. Die Superpole wird mit ein wenig Verspätung um 11:50 Uhr in das TV-Programm gequetscht. Am Sonntag gelingt der schwierige Spagat jedoch nicht: Das zweite Hauptrennen wird als Wiederholung ab 18:05 Uhr gezeigt.

Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt. Beim Meeting im MotorLand Aragón startet der durchgängige Live-Stream aller Klassen am Samstag und Sonntag um 8:55 Uhr und 10:45 Uhr.

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Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden.

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Einzige Option bei WorldSBK.com ist nicht kostenfrei

Einzige Option für bewegte Bilder im Jahr 2026 im deutschsprachigen Raum ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch zu Interviews und dem Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Aragon/Spanien

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

SSP-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:20

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 1

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:30

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

15:15

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:15

10

SPB-WM

Warm up

09:20

09:30

10

SBK-WM

Warm up

09:40

09:50

10

SSP-WM

Warm up

10:10

9 Rd.

R3-World-Cup

Rennen 2

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

13:00

11 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

15 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

18 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

03

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

06

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

07

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

08

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

09

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

10

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

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    Live

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    29.–31.05.2026
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