Euro Moto Brünn: Der Plan am Samstag – Auf den Spuren der MotoGP

Am Freitag konnte sich die Piloten der Euro Moto Sportbike, Supersport und Superbike sowie der Rahmen-Klassen erstmals beschnuppern. Heute geht es bei der einen oder anderen Klasse schon um die ersten Punkte.

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Die Anfahrt

Rund um die Rennstrecke gibt es reichlich Wald. Doch die Gefahr, sich zu verfahren, ist laut Streckenbetreiber gering. Alles sei mit gut sichtbaren Wegweisern bestückt. Von Prag kommend nimmt man die Ausfahrt 178 Ostrovačice oder die Ausfahrt 182 Kývalka und folgen Sie dann den Wegweisern Autodrom, Grand Prix oder Paddock. Kommt man aus der Richtung Brünn nimmt man die die Ausfahrt 182 Kývalka und folgen der Beschilderung. Wer es umweltfreundlich will oder am Abend dem viel gerühmten tschechischen Bier zusprechen möchte, kann auch mit dem Bus fahren. Die passende Buslinie fährt von der Haltestelle ‚Nemocnice Bohunice‘ ab. Man erreicht diese vom Brünner Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 8 in Richtung ‚Nemocnice Bohunice‘- An der Endhaltestelle steigt man in den Bus Nr. 402 um. Parkmöglichkeiten gibt es rund um die Strecke reichlich, nicht alle sind am Euro Moto-Wochenende geöffnet.

Die Geschichte

Die Geschichte der Rennstrecke reicht weit zurück. Um 1930 war sie ein öffentlicher Straßenkurs über satte 29,1 Kilometer. Sie führte durch Wälder und die umliegenden Dörfer. Sicherheitsbestimmungen und die immer schneller werdenden Motorräder führten dazu, dass 1985 eine permanente Rennstrecke errichtet wurde. Sie befindet sich innerhalb des alten Ringes.

Das Restaurant

Mitten im Fahrerlager gibt es das Grid Restaurant. Geöffnet ist das Lokal am Samstag und Sonntag jeweils von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr.

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Die Rekorde

MotoGP 2025 M. Marquez Ducati 1:53,691

Moto2 2025 J. Roberts Kalex 1:59,468

Moto3 2025 J. A. Rueda KTM 2:05,454

500 ccm 2001 V. Rossi Honda 2:01,461

250 ccm 2007 J. Lorenzo Aprilia 2:02,299

125 ccm 2003 L. Cecchinello Aprilia 2:07,836

Superbike 2010 C. Crutchlow Yamaha 1:59,291

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Der Stream

Es ist Samstag und am Nachmittag gibt es wieder die ersten Rennen live und in Farbe zu sehen. Am Mikro ist man seit diesem Jahr nur noch zu dritt. Aus dem Herren-Trio mit Dame ist wieder ein reiner Männer-Verein geworden. «Am Mikrofon sind wieder Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric», zählt Stephan Kraus, Produktionsleiter bei Radio Viktoria auf. Zu sehen gibt es den Stream nicht mehr bei Facebook, sonder direkt auf dem Euro Moto Kanal bei YouTube. Darüber hinaus ist das kostenlose Live-Timing von Bike Promotion und im Anschluss die komplette Ergebnislisten verfügbar.

Die Sendezeiten

14:45 Uhr – Welcome Moderation + Superpole Euro Moto Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

14:55 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 1 (race start 15:00 Uhr)

15:35 Uhr – Euro Moto Sportbike RACE 1 (race start 15:45 Uhr)

16:25 Uhr – Euro Moto Supersport RACE 1 (race start 16:35 Uhr)

17:10 Uhr – Kawasaki ZX6-R Cup RACE 1 (race start 17:15 Uhr)

17:50 Uhr – Twin Cup RACE 1 (race start 17:55 Uhr)

Das Wetter

In Brünn ist es am Morgen bedeckt bei Temperaturen von 13°C. Im weiteren Tagesverlauf ist es teils wolkig und teils heiter bei Höchsttemperaturen bis zu 27°C. Am Abend ist es in Brünn wolkenlos bei Temperaturen von 20 bis 25°C. Nachts ist es klar bei Tiefstwerten von 12°C. Mit Geschwindigkeiten von 4 bis 17 km/h weht der Wind aus nordwestlicher Richtung. Mit Böen zwischen 21 und 52 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

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Der Zeitplan für Samstag den, 30.05.2026