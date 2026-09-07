Xavier Vierge (29) holte für Yamaha in Magny-Cours die Kohlen aus dem Feuer

Auch wenn die Ergebnisse weder Xavier Vierge noch Yamaha zufriedenstellen, von den Yamaha-Piloten wusste der Spanier auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours am ehesten zu überzeugen. Ob als Neunter in der Superpole oder auf den Plätzen 10 und 8 in den langen Rennen – es war der 29-Jährige, der die besten Ergebnisse erreichte. Nur im Superpole-Race hatte Remy Gardner als Achter die Nase vorn – Vierge kreuzte 0,373 sec hinter dem Australier auf der neunten Position die Ziellinie.

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«Ich denke, wir haben am Samstag solide Arbeit geleistet. Das Qualifying lief gut, und es ist immer von Vorteil, aus den ersten drei Startreihen ins Rennen zu gehen», betonte Vierge die Wichtigkeit der Superpole. «Für das erste Rennen haben wir eine kleine Änderung an der Abstimmung vorgenommen. Dabei stieß ich jedoch auf ein Problem, das ich das ganze Wochenende über nicht gehabt hatte – positiv ist jedoch, dass das Motorrad nach dem Abbruch wirklich gut lief. Wir haben das Set-up erneut geändert, und ich habe mich beim Restart etwas besser gefühlt, auch wenn wir wissen, dass noch Arbeit nötig ist, um ganz vorn mitkämpfen zu können.»

Bei Betrachtung der Gesamtwertung fällt auf: Nach einem zwischenzeitlichen Tief ist Vierge seit Donington Park auf dem Vormarsch und liegt nur noch acht Punkte hinter Aushängeschild Andrea Locatelli. Der Italiener holte in Frankreich lediglich vier Punkte, der Spanier 15.

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«Wir haben das ganze Wochenende über wirklich gut zusammengearbeitet und stets nach kleinen Verbesserungen gesucht, und im zweiten Rennen fühlte sich das Motorrad so gut an wie noch nie an diesem Wochenende – und genau das ist unser Ziel», freute sich Vierge über die Fortschritte. «Es gibt zwar immer noch einen Rückstand auf die Fahrer an der Spitze, aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, und ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet: Zwei Rennen in den Top-9 sind ein positives Ergebnis, das wir mitnehmen können.»

Zur Vorbereitung auf das Meeting in Cremona (25. bis 27. September) wird Yamaha einen Test auf der italienischen Rennstrecke absolvieren. «Das wird ein wichtiger Testtag – hoffentlich spielt das Wetter mit, damit wir das Beste daraus machen und uns gut auf das nächste Meeting vorbereiten können», hofft Vierge.