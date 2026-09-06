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Ducati akzeptierte Nachteile für Alvaro Bautista für den eigenen Vorteil

«Vielleicht ist es an der Zeit, die Gewichtsregel zu streichen und stattdessen alle Ducati-Fahrer zu bestrafen», sagte Alvaro Bautista nach der Superbike-WM in Magny-Cours, wo die V4R dominierte.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista ist als Einziger von der Gewichtsregel betroffen
Alvaro Bautista ist als Einziger von der Gewichtsregel betroffen
Foto: gold & goose
Alvaro Bautista ist als Einziger von der Gewichtsregel betroffen
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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14. im Qualifying, 14. im ersten Rennen, 15. im Sprint am Sonntagvormittag und dann plötzlich Sechster im zweiten Hauptrennen: Aufmerksame Beobachter wunderten sich angesichts dieser Leistungssteigerung von Alvaro Bautista in Zentralfrankreich und fragten sich, wie das möglich war. Der Spanier sorgte beim Treffen mit SPEEDWEEK.com für Aufklärung.

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«Ich weiß nicht warum, aber ich konnte das Potenzial des Qualifyer-Hinterreifens nicht nutzen», holte Bautista aus. «Im ersten Moment bot er etwas zusätzlichen Grip, anschließend war das Bike mit ihm aber weniger stabil. Das Motorrad wurde sehr nervös und ich konnte keinen Druck ausüben.»

Der Evergreen nutzte den SCQ-Hinterreifen neben dem Qualifying auch im Sprint – die schlechten Ergebnisse sprechen für sich. Im ersten Hauptrennen wurde er mit dem Rennreifen SCX zwar auch nur 14. – war aber gestürzt! «Meine Pace wäre für den siebten Platz gut gewesen», hielt Alvaro fest. «Dann bekam ich Probleme mit dem Getriebe, fand einmal den Gang nicht und rutschte aus. Im zweiten Rennen konnte ich acht Gegner überholen und wurde Sechster. Wenn du den richtigen Reifen nicht perfekt nutzen kannst, dann beeinflusst das dein ganzes Wochenende. Von einem Startplatz hinten kommst du auch mit guter Pace nicht weiter vor als auf Platz 6 oder 7.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Angesichts der Ducati-Dominanz, auch in Frankreich sahen wir Dreifachsiege in allen Rennen, und den technischen Regeln für 2027 ist davon auszugehen, dass die V4R gegenüber der Konkurrenz schwächer sein wird. «Ist das der Fall, wechsle ich den Hersteller», schmunzelte der 41-Jährige, der vor dem Karriereende steht, weil er seinen Platz im Team Barni Spark Ducati an den von Yamaha kommenden Xavi Vierge verlieren wird. «Es stimmt, dass Ducati sehr stark ist. Ich selbst tue mich mit diesem Modell schwerer als mit dem vorherigen, es ist für größere Fahrer gemacht. Dass ich Zusatzgewichte anbringen muss, macht es noch schwieriger.»

So etwas erlebe ich zum ersten Mal im Sport.

alvaro bautista

Ohne Zustimmung von Ducati gäbe es keine Gewichtsregel

Dann sprach er Tacheles: «In dieser Meisterschaft ist es so, dass Hersteller bestraft werden, die gute Arbeit leisten. Für mich ist das seltsam und ich erlebe das so zum ersten Mal im Sport. Statt einem Hersteller zu gratulieren, wird er bestraft. Aber die Regeln sind, wie sie sind. Ducati hat es damals vorgezogen ein konkurrenzfähiges Motorrad zu haben und nahm dafür in Kauf, dass ein Fahrer über das Gewicht bestraft wird. Hätte Ducati die Gewichtsregel nicht akzeptiert, würde sie nicht existieren. Aber sie akzeptierten, weil sie dann eine höhere Drehzahl und andere Dinge erhielten, die sie angefragt hatten. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit die Gewichtsregel zu streichen und stattdessen alle Ducati-Fahrer zu bestrafen. Denn selbst wenn das gemacht wird, gewinnt Ducati. Mit weniger Sprit oder niedrigerer Drehzahl komme ich klar und die anderen Ducati-Fahrer auch. Aber es gibt nur einen Fahrer in der Startaufstellung, der von der Gewichtsregel betroffen ist. Ich wünsche mir eine Situation, in der alle Fahrer eines Herstellers die gleiche Chance haben – womöglich erleben wir dann eine Überraschung.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

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