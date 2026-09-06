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Yari Montella (Ducati) nach dritten Plätzen: Ausgebrannt, aber glücklich

Am Samstag war Yari Montella enttäuscht, dass er im ersten Superbike-Lauf in Magny-Cours das Podium verpasst hatte. Am Sonntag meldete sich der Ducati-Privatier mit dritten Plätzen stark zurück.

Superbike WM

So jubeln Sieger
So jubeln Sieger
Foto: Gold & Goose
So jubeln Sieger
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Yari Montella hat beim neunten Meeting der Superbike-WM 2026 seine Stellung als bester Kundenpilot eindrucksvoll untermauert. Musste der 26-Jährige im Ducati-Team Barni Racing im ersten Lauf auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours noch den dritten Platz auf dem Podium Makenkollegen Sam Lowes überlassen, stemmte der Italiener im Superpole-Race und zweiten Lauf der den kleinsten Pokal in die Höhe – angesichts der Dominanz der Aruba.it Ducati-Werkspiloten sind dritte Plätze für Montella tatsächlich wie ein Sieg.

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Es waren schwer erkämpfte Plätze. Im Sprintrennen über zehn Runden fuhr Montella bis in die letzte Runde hinter dem Marc-VDS-Piloten auf der vierten Position, ohne aber jemals in unmittelbare Schlagdistanz zu kommen. Der Druck zeigte aber Wirkung: In der letzten Runde stürzte der 35-Jährige.

«Ich bin fix und fertig – aber auch sehr glücklich! Das war wirklich ein starker Sonntag für uns», jubelte der Ducati-Privatier. «Das Superpole-Race hat besonders Spaß gemacht, auch wenn ich mit dem Sturz von Sam Lowes etwas Glück hatte. Man muss aber auch zur Stelle sein, um davon profitieren zu können. Ich habe von der ersten bis zur letzten Runde alles gegeben und das bestmögliche Ergebnis eingefahren, was will man mehr?»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

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Auch im zweiten Hauptrennen musste Montella geduldig sein. Erst nach sechs Runden fand er einen Weg am erstaunlichen Alberto Surra (Ducati) vorbei. Der Rookie lieferte in Magny-Cours das bisher beste Superbike-Wochenende seiner noch jungen Karriere ab.

«Mir war klar, dass ich ein gutes zweites Rennen haben kann. Sam war nur noch Zehnter der Startaufstellung und auch sein Bruder Alex war als Fünfter hinter mir. In den ersten Runden fiel es mir allerdings etwas schwer, in einen Rhythmus zu kommen und dann war da Alberto Surra», erzählte der Barni-Pilot. «Aber ich war konstant und bekam erst ganz am Ende ein paar Schwierigkeiten mit dem Vorderreifen. Zu diesem Zeitpunkt führte ich aber auf Alberto bereits um etwa fünf Sekunden und konnte den Abstand kontrollieren.»

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Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

6

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