Jordi Tixier meldet sich aus dem Krankenhaus: «Keine Warnflaggen gezeigt»
Eine Woche nach seinem heftigen Abflug in Stuttgart übte Ex-Weltmeister Jordi Tixier (Yamaha) Kritik an der Flaggensituation in der Hans-Martin-Schleyer-Halle. Nun muss Tixier eine Pause einlegen.
Für Jordi Tixier war das Supercross in Stuttgart beendet, bevor es richtig begonnen hatte. Bereits im ersten Freien Training am Freitag stürzte der ehemalige MX2-Weltmeister am Zielsprung der Hans-Martin-Schleyer-Halle schwer und brach sich das Schulterblatt. Statt um Punkte und Platzierungen zu kämpfen, musste der Franzose ins Krankenhaus. SPEEDWEEK.com
Eine Woche nach dem folgenschweren Zwischenfall meldete sich der Yamaha-Pilot erstmals ausführlich zu Wort. Seine Schilderung wirft Fragen zur Streckensicherung auf: Nach eigenen Angaben lag ein Strohballen mitten im Landebereich des Zielsprungs – ohne dass Streckenposten die Fahrer mit gelben Flaggen vor der Gefahr gewarnt hätten.
Erinnerungen an den Nagl-Crash in Tensfeld
Die Vorwürfe erinnern an einen weiteren folgenschweren Zwischenfall in dieser Saison. Beim ADAC MX Masters in Tensfeld
Natürlich gibt es bei solchen Zwischenfällen unterschiedliche Perspektiven. Was ein Fahrer in Sekundenbruchteilen wahrnimmt, muss nicht zwangsläufig mit den Beobachtungen der Streckenposten übereinstimmen. Ob und wann in Stuttgart tatsächlich Warnflaggen gezeigt wurden, ist bislang nicht geklärt. Dennoch berühren die Vorwürfe einen besonders sensiblen Punkt des Motorsports. Gerade im Supercross, wo Sprünge und Landebereiche häufig nicht einsehbar sind, kommt den Flag Marshals eine besondere Verantwortung zu. Ihre Warnsignale können darüber entscheiden, ob aus einer gefährlichen Situation ein schwerer Unfall wird oder nicht. Die wiederholte Kritik erfahrener Spitzenfahrer sollte deshalb Anlass sein, die jeweiligen Abläufe sorgfältig zu untersuchen.
Jordi Tixier schildert den Unfall
«Ich habe mich in den letzten Tagen aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen», erklärte der Franzose. «Leider kam es beim Supercross in Stuttgart gleich im ersten Training zu einem schweren Sturz. Ein Strohballen lag mitten im Landebereich des Zielsprungs, ohne dass eine Warnflagge geschwenkt wurde.» Tixier schilderte weiter: «Ich konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Die Folge war ein heftiger Sturz, bei dem ich mir das Schulterblatt gebrochen habe.» Besonders bitter: Sportlich hatte sich der ehemalige Weltmeister einiges vorgenommen. «Dabei waren wir gerade richtig gut in Schwung und ich hatte auf der GSM Yamaha ein hervorragendes Gefühl.»
Trotz der schmerzhaften Verletzung blickt der Franzose nach vorn: «Aber so ist der Sport, wie man sagt. Jetzt stehen einige Wochen der Genesung an, dann sind wir wieder zurück!» Für Tixier bedeutet der Unfall eine mehrwöchige Zwangspause.
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