Zeitplan MXGP China: Viel Spannung trotz ausgedünnter Fahrerfelder

Motocross-WM MXGP
Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez verletzt, kein Start beim MXoN
Am kommenden Wochenende wird in Shanghai erstmals ein chinesischer Hersteller in der Motocross-WM starten. In der WM könnte die Titelentscheidung fallen und Simon Längenfelder kann sich verbessern.
Die Organisation des China-Grand-Prix in Shanghai ist traditionell vorbildlich. Besonders deshalb ist es bedauerlich, dass die Hälfte der Top-10 der MXGP beim 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China' verletzt ausgefallen ist und die ohnehin schon spärlichen Fahrerfelder weiter ausgedünnt sein werden. Immerhin wird Ivo Monticelli für den ebenfalls verletzt ausgefallenen Schweden Isak Gifting in Shanghai an den Start gehen.
Tim Gajser – Rippen
Lucas Coenen – Hüfte
Ruben Fernandez - Handgelenk
Maxime Renaux - Rippen
Kay de Wolf – Hand und Knöchel
Am Wochenende soll es in Shanghai viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 29 Grad geben. Am Sonntag soll es durchgehend sonnig bleiben bei Temperaturen von 30 Grad. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit dürften sich die klimatischen Bedingungen allerdings deutlich heißer und belastender anfühlen.
Die MXGP wurde bereits in der Türkei zugunsten von Jeffrey Herlings entschieden. Mit JHL wird erstmals ein chinesischer Hersteller an der Meisterschaft teilnehmen und zwar mit Brian Hsu. Wir dürfen auf dieses Debüt und den damit verbundenen Blick in die Zukunft gespannt sein.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 855 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 699, (-156)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-196)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-289)
Andrea Adamo (I), KTM, 559, (-296)
Tom Vialle (F), Honda, 545, (-310)
Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-332)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-406)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-427)
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 366, (-489)
In der MX2-WM geht es um den Titel. Falls es dem spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gelingt, seinen Vorsprung gegenüber Camden Mc Lellan von derzeit 50 auf 60 Punkte zu erhöhen, wäre er in Shanghai vorzeitig MX2-Champion.
Sacha Coenen (KTM) flog in der Türkei heftig ab und büßte Punkte ein. Damit fiel der Belgier von Platz 2 auf Tabellenrang 3 zurück. Simon Längenfelder hat nur noch 20 Punkte Rückstand und damit intakte Chancen, die WM 2026 noch auf einem Podiumsplatz zu beenden.
Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50)
Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60)
Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80)
Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110)
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 607, (-199)
Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 502, (-304)
Valerio Lata (I), Honda, 414, (-392)
Julius Mikula (CZ), KTM, 383, (-423)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-454)
06:00 - Studio-Show
07:15 - Zeittraining MX2
07:55 - Zeittraining MXGP
09:15 - Qualifikationsrennen MX2
10:00 - Qualifikationsrennen MXGP
06:00 - Lauf 1 MX2
07:00 - Lauf 1 MXGP
09:00 - Lauf 2 MX2
10:00 - Lauf 2 MXGP
*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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