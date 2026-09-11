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Zeitplan MXGP China: Viel Spannung trotz ausgedünnter Fahrerfelder

Am kommenden Wochenende wird in Shanghai erstmals ein chinesischer Hersteller in der Motocross-WM starten. In der WM könnte die Titelentscheidung fallen und Simon Längenfelder kann sich verbessern.

Motocross-WM MXGP

Die Fahrer sind in Shanghai eingetroffen
Die Fahrer sind in Shanghai eingetroffen
Foto: Infront Moto Racing
Die Fahrer sind in Shanghai eingetroffen
© Infront Moto Racing

Im Artikel erwähnt

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Die Organisation des China-Grand-Prix in Shanghai ist traditionell vorbildlich. Besonders deshalb ist es bedauerlich, dass die Hälfte der Top-10 der MXGP beim 'The Oriental Beauty Valley MXGP of China' verletzt ausgefallen ist und die ohnehin schon spärlichen Fahrerfelder weiter ausgedünnt sein werden. Immerhin wird Ivo Monticelli für den ebenfalls verletzt ausgefallenen Schweden Isak Gifting in Shanghai an den Start gehen.

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Verletzt ausgefallene Top-10-Fahrer:

Tim Gajser – Rippen

Lucas Coenen – Hüfte

Ruben Fernandez - Handgelenk

Maxime Renaux - Rippen

Kay de Wolf – Hand und Knöchel

Wetteraussichten

Am Wochenende soll es in Shanghai viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 29 Grad geben. Am Sonntag soll es durchgehend sonnig bleiben bei Temperaturen von 30 Grad. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit dürften sich die klimatischen Bedingungen allerdings deutlich heißer und belastender anfühlen.

Im Artikel erwähnt

MXGP erstmals mit chinesischem Hersteller

Die MXGP wurde bereits in der Türkei zugunsten von Jeffrey Herlings entschieden. Mit JHL wird erstmals ein chinesischer Hersteller an der Meisterschaft teilnehmen und zwar mit Brian Hsu. Wir dürfen auf dieses Debüt und den damit verbundenen Blick in die Zukunft gespannt sein.

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MXGP-WM-Stand nach Event 17 von 19:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 855 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 699, (-156)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-196)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-289)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 559, (-296)

  6. Tom Vialle (F), Honda, 545, (-310)

  7. Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-332)

  8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-406)

  9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-427)

  10. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 366, (-489)

Spannung in der MX2-WM

In der MX2-WM geht es um den Titel. Falls es dem spanischen Triumph-Werksfahrer Guillem Farres gelingt, seinen Vorsprung gegenüber Camden Mc Lellan von derzeit 50 auf 60 Punkte zu erhöhen, wäre er in Shanghai vorzeitig MX2-Champion.

Längenfelder mit Podiumschancen

Sacha Coenen (KTM) flog in der Türkei heftig ab und büßte Punkte ein. Damit fiel der Belgier von Platz 2 auf Tabellenrang 3 zurück. Simon Längenfelder hat nur noch 20 Punkte Rückstand und damit intakte Chancen, die WM 2026 noch auf einem Podiumsplatz zu beenden.

MX2-WM-Stand nach Event 17 von 19:

  1. Guillem Farres (E), Triumph, 806 Punkte

  2. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 756, (-50)

  3. Sacha Coenen (B), KTM, 746, (-60)

  4. Simon Längenfelder (D), KTM, 726, (-80)

  5. Liam Everts (B), Husqvarna, 696, (-110)

  6. Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, 607, (-199)

  7. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 502, (-304)

  8. Valerio Lata (I), Honda, 414, (-392)

  9. Julius Mikula (CZ), KTM, 383, (-423)

  10. Mathis Valin (F), Kawasaki, 352, (-454)

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So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)
Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 12. September 2026:

06:00 - Studio-Show

07:15 - Zeittraining MX2

07:55 - Zeittraining MXGP

09:15 - Qualifikationsrennen MX2

10:00 - Qualifikationsrennen MXGP

Sonntag, 13. September 2026:

06:00 - Lauf 1 MX2

07:00 - Lauf 1 MXGP

09:00 - Lauf 2 MX2

10:00 - Lauf 2 MXGP

*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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