Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez verletzt, kein Start beim MXoN

Motocross-WM MXGP
Tim Gajser (Yamaha) beendet die Saison wegen Rippenverletzung
Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez muss nach seinem heftigen Abflug in der Türkei operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Für das MXoN wurde Frencisco Garcia nachnominiert.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Hälfte der Top-10 der MXGP wird bei den verbleibenden Grands-Prix in China und Australien nicht mehr mit dabei sein. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der im Qualifikationsrennen zum Türkei-Grand-Prix heftig abflog, muss operiert werden und wird für den Rest der Saison ausfallen, auch für das Motocross der Nationen in Ernée am 3.-4. Oktober.
Tim Gajser – Rippen
Lucas Coenen – Hüfte
Ruben Fernandez - Handgelenk
Maxime Renaux - Rippen
Kay de Wolf – Hand und Knöchel
Für das spanische Team waren ursprünglich Jorge Prado, Ruben Fernandez und der wahrscheinliche MX2-Weltmeister Guillem Farres nominiert. Nach dem Ausfall von Fernandez muss EMX250-Champion Francisco García einspringen. Der 250er-Fahrer muss in der Open-Klasse mit dem großen Bike antreten. Garcia startete schon im vergangenen Jahr beim MXoN, bei dem allerdings Jorge Prado nicht antreten konnte. Garcia beendete die Rennen der Open-Klasse auf den Plätzen 25 und 26.
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