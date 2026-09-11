Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MXGP

  4. /

  5. Motocross-WM MXGP

  6. /

  7. News

Werbung

Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez verletzt, kein Start beim MXoN

Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez muss nach seinem heftigen Abflug in der Türkei operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Für das MXoN wurde Frencisco Garcia nachnominiert.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Ruben Fernandez und Maxime Renaux fallen verletzt aus
Ruben Fernandez und Maxime Renaux fallen verletzt aus
Foto: Thoralf Abgarjan
Ruben Fernandez und Maxime Renaux fallen verletzt aus
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Hälfte der Top-10 der MXGP wird bei den verbleibenden Grands-Prix in China und Australien nicht mehr mit dabei sein. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der im Qualifikationsrennen zum Türkei-Grand-Prix heftig abflog, muss operiert werden und wird für den Rest der Saison ausfallen, auch für das Motocross der Nationen in Ernée am 3.-4. Oktober.

Werbung

Werbung

Aktuelle Verletztenliste Top-10 (MXGP, Stand, 11. 09.2026):

Tim Gajser – Rippen

Lucas Coenen – Hüfte

Ruben Fernandez - Handgelenk

Maxime Renaux - Rippen

Kay de Wolf – Hand und Knöchel

Team Spanien musste Francisco Garcia nachnominieren
Team Spanien musste Francisco Garcia nachnominieren
Foto: Team Spain
Team Spanien musste Francisco Garcia nachnominieren
© Team Spain

Im Artikel erwähnt

Herber Rückschlag für das MXoN

Für das spanische Team waren ursprünglich Jorge Prado, Ruben Fernandez und der wahrscheinliche MX2-Weltmeister Guillem Farres nominiert. Nach dem Ausfall von Fernandez muss EMX250-Champion Francisco García einspringen. Der 250er-Fahrer muss in der Open-Klasse mit dem großen Bike antreten. Garcia startete schon im vergangenen Jahr beim MXoN, bei dem allerdings Jorge Prado nicht antreten konnte. Garcia beendete die Rennen der Open-Klasse auf den Plätzen 25 und 26.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings

855

2

Romain Fabvre

Romain Febvre

699

3

Tim Gajser

Tim Gajser

659

4

Placeholder - Racer

Lucas Coenen

566

5

Andrea Adamo

Andrea Adamo

559

6

Tom Vialle

Tom Vialle

545

7

Ruben Fernández Garcia

Ruben Fernandez

523

8

Maxime Renaux

Maxime Renaux

449

9

Kay De Wolf

Kay de Wolf

428

10

Pauls Jonass

Pauls Jonass

366

Events

Alle Motocross-WM MXGP Events
  • Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    MXGP of The Netherlands

    Motorportpark Gelderland Midden, Niederlande
    22.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    MXGP of Turkey

    Afyon Motor Sports Center, Türkei
    05.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    MXGP of China

    Shanghai International off-road circuit, China
    12.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    MXGP of Australia

    Hidden Valley Raceway, Australien
    19.–20.09.2026
    Zum Event

MXGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien