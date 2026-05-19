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Can Öncü (Yamaha): «Zu gefährlich, habe mich mit Platz 2 abgefunden»

Die Supersport-WM 2026 schien für Can Öncü bereits gelaufen zu sein, doch der Ten Kate Yamaha-Pilot kommt immer besser in Fahrt. Nach Most scheint der erste Sieg nur eine Frage der Zeit zu sein.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Can Öncü hat die Ten-Kate-Taktik verstanden
Can Öncü hat die Ten-Kate-Taktik verstanden
Foto: Gold & Goose
Can Öncü hat die Ten-Kate-Taktik verstanden
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Wie vor zwei Wochen auf dem Balaton Circuit musste sich Can Öncü auch auf dem Autodrom Most mit zweiten Plätzen zufrieden geben. In beiden Rennen musste sich der 22-Jährige knapp ZX Moto-Pilot Valentin Debise geschlagen geben – um die Winzigkeit von 0,639 und 0,056 sec.

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Can Öncü gab sich mit Platz 2 zufrieden

Der ehrgeizige Öncü tat sich immer schwer, zweite Plätze zu akzeptieren. Das niederländische Yamaha-Team Ten Kate hat dem Türken erfolgreich eingeschärft, dass eine Zielankunft auf Platz 2 höher einzuschätzen ist, als ein Sturz in Führung liegend.

«Wir hatten einige heftige Zweikämpfe, und ich habe versucht, mich abzusetzen, aber das war nicht möglich, weil es noch mehr Fahrer gab, die ein sehr hohes Tempo vorgaben», berichtete Öncü vom ersten Rennen. «Ich habe versucht, in der Spitzengruppe zu bleiben, und wollte im letzten Teil des Rennens angreifen, aber das war nicht möglich, weil der Abstand zu groß war, um in der Bremszone zu überholen. Das wäre etwas zu gefährlich gewesen, also habe ich mich mit dem zweiten Platz zufrieden gegeben.»

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Weil WM-Leader Albert Arenas (Yamaha) im zweiten Lauf stürzte, konnte Öncü seinen Rückstand deutlich auf 38 Punkte verringern. Bei noch sieben ausstehenden Rennwochenenden hat der Yamaha-Pilot die Weltmeisterschaft noch nicht abgeschrieben.

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«Die ersten Rennen waren nicht so einfach für uns, aber die Saison ist noch lang. Nun schaut es aber so aus, als wären wir zurück und wirklich konkurrenzfähig», analysierte Öncü. «Das liegt aber nicht an mir, sondern am Team. Jeder im Team schuftet unermüdlich und legt sich noch mehr ins Zeug als ohnehin. Für diesen Einsatz kann ich nur danke sagen. Und es zahlt sich aus. Unser Paket ist immer besser geworden und ich komme immer besser damit zurecht.»

Mehr können wir von Can nicht verlangen.

Teammanager Kervin Bos

Für Teammanager Kervin Bos war das Meeting in Most der vorläufige Saisonhöhepunkt.

«Can ist ein phänomenales Rennen gefahren und ist bis an die Grenzen gegangen. Er hat keine Fehler gemacht und dafür gesorgt, dass er das Motorrad sicher ins Ziel gebracht hat», lobte der Niederländer. «Ein weiterer zweiter Platz und ein weiteres unglaublich starkes Wochenende. Mehr können wir von ihm nicht verlangen. Auf so hohem Niveau zu fahren, ohne Fehler zu machen, ist einfach unglaublich beeindruckend. Ferner haben wir auch wichtige Schritte in Richtung Meisterschaft gemacht.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

19

30:04,119

1:34,231

25

02

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

19

+0,056

1:34,258

20

03

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

PTR Triumph Factory Racing

Oliver Bayliss

Oliver Bayliss

32

19

+2,095

0,000

16

04

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

19

+2,835

1:34,381

13

05

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

19

+2,855

1:34,331

11

06

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

Ecosantagata Althea Racing Team

Alessandro Zaccone

Alessandro Zaccone

16

19

+6,056

1:34,368

10

07

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

65

19

+9,027

1:34,485

9

08

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

19

+9,035

1:34,516

8

09

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

19

+9,078

1:34,412

7

10

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Federico Caricasulo

Federico Caricasulo

64

19

+10,262

1:34,419

6

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