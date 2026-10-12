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Furioser Endspurt von Jeremy Alcoba: Drei Kawasaki-Siege in vier Rennen

Das hätten selbst Optimisten nicht für möglich gehalten: Nach dem Triumph in Cremona holte Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba auch beim vorletzten Saisonmeeting der Supersport-WM 2026 in Estoril einen Sieg.

Supersport-WM

Jeremy Alcoba ist der Mann der Stunde
Jeremy Alcoba ist der Mann der Stunde
Foto: Gold & Goose
Jeremy Alcoba ist der Mann der Stunde
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Manche Geschichten, die der Rennsport schreibt, sind so fantastisch, dass sie als Vorlage für einen Hollywood-Film dienen könnten. Etwa die von Jeremy Alcoba in der Supersport-WM 2026. Der Spanier kam zu Saisonbeginn bei den Meetings auf Phillip Island sowie in Portimão und Assen nicht über Platz 7 hinaus. Erst auf dem Balaton Circuit erreichte der 24-Jährige als Vierter erstmals ein Top-5-Ergebnis. Beim Heimrennen seines Teams in Misano – dem siebten Saisonmeeting – folgte ein zweites. Zu diesem Zeitpunkt belegte der Kawasaki-Pilot den beschaulichen neunten WM-Rang.

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Doch seit seinem ersten Podestplatz in Donington Park geht es aufwärts. In Cremona feierte Alcoba einen fantastischen Doppelsieg. Es war der erste für Kawasaki überhaupt. Kurz zuvor wurde ihm mitgeteilt, dass er sich für 2027 ein neues Team suchen muss!

Und am vergangenen Wochenende ließ der aus Tortosa stammende Katalane Platz 3 und einen weiteren Sieg folgen! «Ich fühle mich im Moment wirklich gut auf dem Motorrad. Ich hatte hier nicht das gleiche Selbstvertrauen wie beim letzten Rennen in Cremona – weil wir dort einen Test absolviert hatten –, aber Estoril ist eine Strecke, die mir gefällt. Schon im vergangenen Jahr habe ich hier ein gutes Comeback hingelegt», erzählte Alcoba. «Im ersten Lauf lag ich zwischenzeitlich auf Platz 16 und hatte nicht damit gerechnet, noch ein so gutes Rennen zu fahren. Aber selbst als ich nicht gut mit dem Motorrad zurechtkam, war ich kurz davor, um den Sieg mitzukämpfen. Im Warm-up habe ich mich mit dem Motorrad wirklich gut gefühlt, war aber sehr langsam und wusste nicht, warum. Ich war etwas sauer auf mich selbst und frustriert.»

Im Artikel erwähnt

Das zweite Rennen wurde nach einem Sturz von Bahattin Sofuoglu (QJ Motor) in Runde 10 abgebrochen und über nur noch sechs Runden neu gestartet. «Ich hätte nicht erwartet, nach der roten Flagge so zu fahren, wie ich es getan habe, aber es hat sich wirklich gut angefühlt», strahlte der Kawasaki-Pilot. «Ich lag auf Platz drei, dann auf Platz zwei, und dann habe ich versucht, an die Spitze zu kommen. Mir war klar, dass, wenn sie mich auf der Geraden nicht überholen, ich gewinnen werde, denn ich bremste sehr spät und wusste, in welchen Kurven sie etwas Abstand gewinnen konnten. In den letzten beiden Runden konnten sie mich nicht überholen, und als ich die Rundenzeit der letzten Runde sah, war das unglaublich. Ich bin wirklich glücklich.»

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Mit drei Siegen und vier Podestplätzen aus den letzten vier Rennen spülte es Alcoba mit 229 Punkten auf den fünften WM-Rang – punktgleich mit seinem Nachfolger im Kawasaki-Werksteam, Jaume Masià (4./Ducati). Behält Alcoba diese Form beim Saisonfinale in Jerez bei, kann er die Supersport-WM 2026 als Gesamtdritter beenden, denn auf Can Öncü (Yamaha) fehlen ihm lediglich fünf Punkte!

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Übrigens: Alcoba ist der einzige Fahrer in diesem Jahr, der in jedem Rennen Punkte einfahren konnte! Mittlerweile muss sich Kawasaki-Teamchef Manuel Puccetti die Frage gefallen lassen, warum er den Vertrag von Alcoba nicht für 2027 verlängert hat.

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Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

6

10:01,340

1:39,263

25

02

7

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

6

+0,378

1:39,303

20

03

53

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

6

+1,310

1:39,093

16

04

61

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

6

+2,242

1:39,130

13

05

94

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

6

+2,665

1:39,533

11

06

65

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

6

+3,208

1:39,396

10

07

11

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

6

+3,369

1:39,598

9

08

77

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

6

+3,707

1:39,156

8

09

40

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

6

+5,255

1:39,514

7

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Borja Jiménez

WRP Racing

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