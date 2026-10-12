Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Deine Gewinnchance auf eine von Pedro Acosta signierte KTM-Cap

Ein echtes Sammlerstück für MotoGP™-Fans: Jetzt SPEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und beim Gewinnspiel mitmachen!

MotoGP

Original KTM Cap, handsigniert von Pedro Acosta
Original KTM Cap, handsigniert von Pedro Acosta
Foto: KTM
Original KTM Cap, handsigniert von Pedro Acosta
© KTM

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ein Stück Motorsportgeschichte zum Aufsetzen

Wir verlosen eine originale KTM-Cap, die Pedro Acosta beim MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg persönlich signiert hat. Am selben Wochenende feierte der Spanier hier seinen ersten Sieg in der Königsklasse, einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere.

Werbung

Werbung

Jetzt kann sie dir gehören: Füll das Formular aus, abonniere den SPEEDWEEK.com-Newsletter und drück die Daumen!

Im Artikel erwähnt

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

  2. Teams

  3. Constructors

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

355

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

353

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

309

4

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

259

5

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

258

6

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

245

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

236

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

172

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

166

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

125

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  4. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM