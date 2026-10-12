Deine Gewinnchance auf eine von Pedro Acosta signierte KTM-Cap

Ein Stück Motorsportgeschichte zum Aufsetzen

Wir verlosen eine originale KTM-Cap, die Pedro Acosta beim MotoGP™ Qatar Airways Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg persönlich signiert hat. Am selben Wochenende feierte der Spanier hier seinen ersten Sieg in der Königsklasse, einen Meilenstein in seiner noch jungen Karriere.

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