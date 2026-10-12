Lewis Hamilton (6./Ferrari) verpasste die Einfahrt: «Das lag an mir»

Es wäre in Singapur wohl ein Podiumsplatz für Ferrari-Pilot Lewis Hamilton drin gewesen, wenn die Dinge anders gelaufen wären, so lautet das Fazit bei der Scuderia und beim Briten selbst nach dem GP in der Marina Bay.

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Eine späte virtuelle Safety-Car-Phase nutzte Hamilton nicht zu einem weiteren Boxenstopp. Das bescherte ihm im Schlussspurt den Nachteil – und am Ende nur Platz 6 im Rennen. Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc hatte die VSC-Phase genutzt, war erst zurückgefallen, aber am Ende Zweiter geworden.

Direkt nach dem Überfahren der Ziellinie entschuldigte sich Hamilton am Funk bei seinem Team, übernahm die Verantwortung für die Strategie-Entscheidung .

Ferrari-Pilot Hamilton: Schwächeanfall, keine Interviews

Seine Medienrunden direkt nach dem Rennen sagte Hamilton gesundheitsbedingt ab. Weil er sich unwohl fühlte, wie es vom Team hieß, wurde er von seinen Interviewverpflichtungen befreit, schaute stattdessen beim medizinischen Personal der Strecke vorbei. Die Hitze!

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Später meldete sich Hamilton dann aber durch sein Ferrari-Team noch einmal zu Wort. Der siebenmalige Weltmeister: «Das Ergebnis war nicht das, was wir uns erhofft hatten, und das lag an mir.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Die Erklärung für den Strategie-Ansatz: «Auf einer Strecke, auf der das Überholen schwierig ist, muss man etwas Neues ausprobieren, und ich habe mich dafür entschieden, mit neuen Medium-Reifen zu starten, um einen langen Stint zu fahren und zu versuchen, eine Ein-Stopp-Strategie zum Erfolg zu führen. Leider haben sich die Medium-Reifen nicht so gut bewährt wie die Soft-Reifen.»

Lewis Hamilton in Singapur: Einfahrt verpasst

Hamilton: «Ich hatte einen guten zweiten Stint und das Tempo war wieder da, aber ich konnte nicht die nötigen Positionen gutmachen. Während der VSC-Phase hat mich das Team an die Box gerufen, aber ich habe die Einfahrt verpasst. Danach habe ich beschlossen, draußen zu bleiben und zu versuchen, meine Position bis zum Ende zu halten, doch in den letzten Runden hatte ich massive Probleme mit dem Reifenverschleiß und verlor drei Plätze. Ich kam als Sechster ins Ziel, was nicht das Tempo widerspiegelt, das wir im Auto hatten.»

Hamilton übernimmt volle Verantwortung

Hamilton muss also bilanzieren: «Eine schmerzhafte Lektion heute, aber ich übernehme die volle Verantwortung für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Nicht jede Entscheidung geht auf, und ich kann akzeptieren, dass ich mich geirrt habe, aber es tut mir leid für das Team, dass wir heute Punkte verloren haben. Sie geben an jedem Wochenende so viel, und ich wollte mehr für sie herausholen. Ich werde weiter hart arbeiten und beim nächsten Rennen wieder kämpfen.» Der nächste GP ist in zwei Wochen in Austin.

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