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Domi Aegerter (8./Kawasaki) hat es allen gezeigt: «Ich bin konkurrenzfähig»

Nach Sturz im ersten Supersport-Lauf am Samstag erkämpfte sich Dominique Aegerter auf dem Circuito do Estoril am Sonntag das zweitbeste Rennergebnis mit Kawasaki. Der Durchbruch kommt aber zu spät.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Dominique Aegerter überzeugte in Estoril
Dominique Aegerter überzeugte in Estoril
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter überzeugte in Estoril
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für das Meeting in Estoril war Dominique Aegerter zuversichtlicher als sonst, und diese Hoffnung war berechtigt. Denn der zweifache Supersport-Weltmeister kam mit Kawasaki zuletzt besser zurecht, auch wenn das die Ergebnisse nicht aussagten. Gleichzeitig bekam das Team die ZX-6R 636 besser in den Griff, was Teamkollege Jeremy Alcoba mit zwei Siegen in Cremona bestätigte.

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In Estoril überzeugte der Spanier erneut: Platz 3 im ersten Lauf und ein weiterer Sieg am Sonntag. Und Aegerter? Der Schweizer stürzte am Samstag auf Platz 8 liegend und brachte im zweiten Rennen genau diese Position ins Ziel, nur 0,5 sec hinter Philipp Öttl (6.) und nur 2,6 sec hinter dem letzten Podestplatz.

Das Rennen wurde in Runde 10 abgebrochen und über sechs Runden neu gestartet. «Zum Abschluss des Wochenendes landeten wir in den Top-10 und konnten so einen Teil dessen wieder gutmachen, was wir am Vortag verpasst hatten», sagte der 36-Jährige erleichtert. «Es war ein verrücktes Rennen. In den ersten Runden fiel es mir schwer, anzugreifen und andere Fahrer zu überholen. Das war wirklich schwierig. Beim Neustart musste ich vom 14. Platz starten, fiel aber sofort um zwei Positionen zurück. Da nur sechs Runden zu fahren waren, habe ich vom ersten Meter an alles gegeben und bin als Achter ins Ziel gekommen. Das ist ein solides Ergebnis, nachdem wir an diesem Wochenende einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben.»

Im Artikel erwähnt

Beachtlich: Dominique Aegerter fuhr am Sonntag die drittschnellste Rundenzeit!

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Die Supersport-WM 2026 neigt sich dem Ende zu, bereits am kommenden Wochenende findet in Jerez das Saisonfinale statt. «Ein großes Dankeschön an das Team für die großartige Unterstützung, die mir hilft, mich immer besser mit unserem Paket zurechtzufinden. Leider kommt das etwas spät – aber besser spät als nie», bedauerte der Rohrbacher. «Endlich kann ich zeigen, dass ich konkurrenzfähig bin, was die drittschnellste Rundenzeit im heutigen Rennen unterstreicht. In einer Woche sind wir in Jerez, wo ich wirklich alles geben möchte. Wir werden konkurrenzfähiger sein, wenn wir das Wochenende auf einem ähnlichen Niveau beginnen wie hier. In Jerez werde ich an meinem letzten Rennwochenende in Grün ein letztes Mal wieder alles geben. Das steht fest!»

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Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

6

10:01,340

1:39,263

25

02

7

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

6

+0,378

1:39,303

20

03

53

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

6

+1,310

1:39,093

16

04

61

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

6

+2,242

1:39,130

13

05

94

Lucas Mahias

Lucas Mahias

Yamaha Motor France

Lucas Mahias

Lucas Mahias

6

+2,665

1:39,533

11

06

65

Philipp Öttl

Philipp Öttl

Feel Racing WorldSSP Team

Philipp Öttl

Philipp Öttl

6

+3,208

1:39,396

10

07

11

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

6

+3,369

1:39,598

9

08

77

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

Kawasaki WorldSSP Team

Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

6

+3,707

1:39,156

8

09

40

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

6

+5,255

1:39,514

7

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91

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Borja Jiménez

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