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Fabio Quartararo (9.): «Habe gesehen, dass Diggia zu kämpfen hatte»

Yamaha-Ass Fabio Quartararo fuhr am Sonntag in Mandalika ein solides MotoGP-Rennen. Er hätte sich beinahe noch Fabio Di Giannantonio (Ducati) geschnappt – doch dann gingen ihm die Runden aus.

MotoGP

Am Ende wurde es noch einmal eng zwischen Di Giannantonio und Quartararo
Am Ende wurde es noch einmal eng zwischen Di Giannantonio und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Am Ende wurde es noch einmal eng zwischen Di Giannantonio und Quartararo
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Fabio Quartararo betonte mehrfach, dass er die restliche MotoGP-Saison 2026 genießen wolle – bevor er sich Ende des Jahres von Yamaha verabschieden wird. Beim Rennwochenende in Indonesien holte der Franzose aus seinem Paket wieder das Maximum heraus. Von Startplatz 12 raste er beide Male in die Punkteränge. Er beendete sowohl den Sprint als auch den Grand Prix auf Platz 9.

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Im Hauptrennen am Sonntag überquerte Quartararo die Ziellinie 20 Sekunden hinter Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia), aber nur eineinhalb Zehntelsekunden hinter Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) – den Italiener hätte er sich fast noch geschnappt.

«Es war körperlich anstrengend. Ich habe bis zum Schluss alles gegeben, weil ich gesehen habe, dass Diggia zu kämpfen hatte», erzählte Quartararo. «Mir hat am Ende eine Runde gefehlt, zudem habe ich in den letzten fünf Runden meine Reifen völlig verschlissen. Dennoch bin ich zufrieden mit dem Rennen. In den ersten fünf Runden hatte ich große Schwierigkeiten, aber ich konnte meine Position halten. Ich finde, es war ein ziemlich gutes Ergebnis.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

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Alex Rins hatte mehr Probleme als Teamkollege Quartararo

Teamkollege Alex Rins, der den Grand Prix auf Rang 15 beendete, klagte, dass er bei seiner M1 ein Problem mit der Motorbremse hatte. «Für mich war es eigentlich kein Problem. Wir wissen, dass sich der Streckenzustand nach der Moto2 und der Moto3 stark verändert. Ich hatte in den Kurven 1 und 10 Probleme beim Anbremsen, aber mein Gefühl für das Vorderrad war nicht so schlecht, sodass ich das ausgleichen konnte», meinte Quartararo. «Aber ja, natürlich gibt es immer ein paar Kleinigkeiten. Wir sind dieses Wochenende nicht viel mit dem Medium-Reifen gefahren, daher denke ich, dass so etwas passieren kann.

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In der WM-Tabelle hat Fabio Quartararo nun 74 Punkte auf seinem Konto. Er liegt derzeit als bester Yamaha-Pilot auf Rang 14.

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01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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+21,111

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