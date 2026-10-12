Das Unvorstellbare wird Realität: Ten Kate verlässt Yamaha für Chinamarke
Mit Honda wurde das Team Ten Kate in der Supersport- und später Superbike-WM groß, 2019 erfolgte der Wechsel zu Yamaha. Für 2027 schlagen die Niederländer einen neuen Weg ein – der überrascht.
Seit Mitte Juli wissen regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com, dass der chinesische Motorradhersteller QJ Motor einen neuen Partner für die Supersport-WM sucht. Dies geschieht nicht ganz freiwillig, sondern ist den Umständen geschuldet. Seit dem werksseitigen Einstieg 2024 kümmert sich ein Ableger des Puccetti-Teams um die Entwicklung der Rennmaschine und den Sportbetrieb. Die Mannschaft von Manuel Puccetti stellt seit 2025 aber auch das Kawasaki-Werksteam in der Superbike- und Supersport-WM und hat damit mehr als genug zu tun.
QJ wird zukünftig mehr in die Supersport-WM investieren und ist dabei, eine eigene Rennabteilung im riesigen Werk in China aufzubauen – das macht die Firma zu einem reizvollen und lukrativen Verbündeten.
Anfang September wurde die damals verantwortliche Racing-Managerin zum SBK-Wochenende nach Magny-Cours geschickt, wo sie sich mit den Teams Orelac Ducati, PTR Triumph, AS Yamaha sowie Motoxracing Yamaha zu Gesprächen traf.
QJ Motor kontaktierte Ten Kate
In der Woche darauf kam es zum ersten Telefonat mit Ten Kate, der erfolgreichsten Mannschaft der Supersport-WM, wenig später folgte ein Besuch beim Rennteam aus Nieuwleusen.
Wie SPEEDWEEK.com herausfand, war seither eine Abordnung von Ten Kate im QJ-Werk, inzwischen wurde ein mehrjähriger Vertrag unterschrieben. Für Ten Kate ist das ein Riesenschritt: Nach vielen Jahren mit Honda, zuerst in der Supersport- und später auch Superbike-WM, erfolgte 2019 der Wechsel zu Yamaha. 2021 und 2022 wurde die Supersport-WM mit Dominique Aegerter gewonnen, 2025 mit Stefano Manzi.
In den vergangenen Tagen überschlugen sich in Estoril die Ereignisse. Ten Kate teilte Yamaha mit,
Chinesische Motorradindustrie schlagkräftig
ZX Moto hat vorgemacht, wie schlagkräftig die chinesische Motorradindustrie inzwischen ist: Zusammen mit dem Team Evan Bros eroberten sie bereits in ihrer ersten Saison in der Supersport-Klasse mit Valentin Debise WM-Rang 2.
Gegen Ende der Saison 2027
Der erste Fahrer im QJ-Werksteam steht fest
Der letztjährige Vizeweltmeister und aktuelle WM-Dritte Can Öncü bleibt für 2027 bei Ten Kate und wechselt damit ebenfalls von Yamaha zu QJ Motor. Der zweite Fahrer steht noch nicht fest, derzeit beste Chancen auf den Platz hat Moto2-Pilot Zonta van den Goorbergh. Klar ist hingegen, dass QJ Motor 2027 exklusiv mit Ten Kate zusammenarbeitet.
Interessant wird, wie sich die Rennsportaktivitäten von Ten Kate mit QJ mittel- bis langfristig auf den hauseigenen Yamaha Pro Shop auswirken. Ein Visionär könnte leicht auf den Gedanken kommen, dass QJ etwas Ähnliches anstrebt, um Marktanteile zu erobern und die eigene Wichtigkeit im Racing zu steigern.
QJ Motor wurde 1985 gegründet, im hochmodernen Werk in Wenling, 500 km südlich von Shanghai, werden jährlich 1,2 Millionen Bikes und 2 Millionen Motoren produziert. QJ gehört zum Geely-Konzern, der rund 120.000 Mitarbeiter beschäftigt und zu dessen Portfolio auch die Automarken Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Smart und Zeekr gehören.
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